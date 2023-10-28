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Краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области
Краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области - РИА Новости, 28.10.2023
Краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области
Краснокнижного степного орла, у которого было сломано крыло, спасли в Астраханской области, в настоящее время редкая птица находится на передержке в местном... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:25
2023-10-28T15:25
2023-10-28T15:25
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Краснокнижного степного орла, у которого было сломано крыло, спасли в Астраханской области, в настоящее время редкая птица находится на передержке в местном зоопарке, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram. "Раненую редкую птицу обнаружил житель села Тальниковка Астраханской области. Он обратился к сотрудникам службы, которые совместно с ветеринарами выехали на место", - написала она в своем Telegram-канале. При осмотре животного выяснилось, что это краснокнижный степной орел, у которого серьезно повреждено крыло. Специалисты решили изъять птицу из дикой природы. Ей провели все необходимые обследования, в том числе рентген, который показал перелом левого крыла. "Сейчас представитель одного из самых крупных видов пернатых хищников нашей фауны (размах его крыльев достигает трех метров) находится на передержке в зоопарке Центра семейного отдыха "Баба Фрося". Из-за тяжести травмы выпустить краснокнижника на волю можно будет только после проведения комплексного обследования и получения положительного заключения ветеринарного врача", - добавила Радионова. По словам кипера Татьяны Эльтонской, видео с которой также опубликовано в Telegram-канале, орел поступил к ним в зоопарк около месяца назад, его назвали Вениамин. "Аппетит у него отменный! У нас он питается свежей курицей и мясом. В отличие от других хищных птиц он не употребляет в пищу пропавшее мясо", - рассказала она.
https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html
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астраханская область, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, животные, красная книга
Хорошие новости, Астраханская область, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Животные, Красная книга
Краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области
Радионова: краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области