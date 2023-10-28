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Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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17:23 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/operatsiya-1905859420.html
Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе
Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе
Саудовская Аравия жестко осудила Израиль за наземную операцию в секторе Газа, потребовав от международного сообщества "немедленно прекратить военные действия... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:23
2023-10-28T17:23
в мире
израиль
саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия жестко осудила Израиль за наземную операцию в секторе Газа, потребовав от международного сообщества "немедленно прекратить военные действия Израиля в анклаве", поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан, сообщил МИД королевства в социальной сети Х. "Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, потому что они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергают их еще большим опасностям и создают бесчеловечные условия", - говорится в сообщении. "Королевство требует от международного сообщества взять на себя ответственность за немедленное прекращение военной операции Израиля в секторе Газа, а также предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа", - отметили в саудовском МИД.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе

МИД Саудовской Аравии потребовал прекратить наземную операцию Израиля в Газе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе
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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия жестко осудила Израиль за наземную операцию в секторе Газа, потребовав от международного сообщества "немедленно прекратить военные действия Израиля в анклаве", поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан, сообщил МИД королевства в социальной сети Х.
"Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, потому что они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергают их еще большим опасностям и создают бесчеловечные условия", - говорится в сообщении.
"Королевство требует от международного сообщества взять на себя ответственность за немедленное прекращение военной операции Израиля в секторе Газа, а также предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа", - отметили в саудовском МИД.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
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В миреИзраильСаудовская АравияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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