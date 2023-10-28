https://ria.ru/20231028/operatsiya-1905859420.html

Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе

Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Саудовская Аравия потребовала прекратить наземную операцию Израиля в Газе

Саудовская Аравия жестко осудила Израиль за наземную операцию в секторе Газа, потребовав от международного сообщества "немедленно прекратить военные действия... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:23

2023-10-28T17:23

2023-10-28T17:23

в мире

израиль

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия жестко осудила Израиль за наземную операцию в секторе Газа, потребовав от международного сообщества "немедленно прекратить военные действия Израиля в анклаве", поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан, сообщил МИД королевства в социальной сети Х. "Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, потому что они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергают их еще большим опасностям и создают бесчеловечные условия", - говорится в сообщении. "Королевство требует от международного сообщества взять на себя ответственность за немедленное прекращение военной операции Израиля в секторе Газа, а также предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа", - отметили в саудовском МИД.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

израиль

саудовская аравия

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в мире, израиль, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году