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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.10.2023
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15:50 28.10.2023 (обновлено: 16:33 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/obstrel-1905839530.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:50
2023-10-28T16:33
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...11.40 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 15.20 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато
Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...11.40 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 15.20 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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