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Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских праздников, собираются в Турцию, сообщают аналитики интернет-магазина Travelata.ru. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:02
2023-10-28T05:02
2023-10-28T05:02
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских праздников, собираются в Турцию, сообщают аналитики интернет-магазина Travelata.ru.Именно это средиземноморское направление с долей 26 процентов стало самым популярным на длинные выходные в этом году. Средний чек такой поездки – 190 тысяч рублей.Немного дороже – 193 тысячи – обойдутся ноябрьские праздники в Египте. Там планируют провести время 19 процентов туристов.Российским курортам досталось третье место и 16 процентов. Отдохнуть дома дешевле всего – 62 тысячи рублей.На четвертом и пятом местах – Таиланд и ОАЭ с одинаковыми долями в 13 процентов. Средний чек выше для путешествия в Эмираты, он же самый высокий в ноябрьском рейтинге, – 271 тысяча рублей.В этом году объем покупок на период осенних праздников совсем немного отстает от прошлогоднего – на 9 процентов. “Вероятно, это связано с меньшим количеством выходных дней”, – предполагают аналитики.Самой дорогой поездкой на ноябрьские каникулы 2023 стало путешествие из Москвы на Мальдивы. Тур на двоих взрослых на 10 ночей обошелся в 984 458 рублей. А вот самая бюджетная поездка – из Москвы в Санкт-Петербург. Турист проведет три ночи в Северной столице в отеле три звезды без питания за 12 511 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, турция, египет, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Турция, Египет, отдых в России, Туризм
Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Исследование: на ноябрьские праздники туристы поедут в Турцию, Египет и Россию
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских праздников, собираются в Турцию, сообщают аналитики интернет-магазина Travelata.ru.
Именно это средиземноморское направление с долей 26 процентов стало самым популярным на длинные выходные в этом году. Средний чек такой поездки – 190 тысяч рублей.
Немного дороже – 193 тысячи – обойдутся ноябрьские праздники в Египте
. Там планируют провести время 19 процентов туристов.
Российским курортам досталось третье место и 16 процентов. Отдохнуть дома дешевле всего – 62 тысячи рублей.
На четвертом и пятом местах – Таиланд
и ОАЭ
с одинаковыми долями в 13 процентов. Средний чек выше для путешествия в Эмираты, он же самый высокий в ноябрьском рейтинге, – 271 тысяча рублей.
В этом году объем покупок на период осенних праздников совсем немного отстает от прошлогоднего – на 9 процентов. “Вероятно, это связано с меньшим количеством выходных дней”, – предполагают аналитики.
Самой дорогой поездкой на ноябрьские каникулы 2023 стало путешествие из Москвы
на Мальдивы
. Тур на двоих взрослых на 10 ночей обошелся в 984 458 рублей. А вот самая бюджетная поездка – из Москвы в Санкт-Петербург
. Турист проведет три ночи в Северной столице в отеле три звезды без питания за 12 511 рублей.
Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз