https://ria.ru/20231028/noyabrskie-1905671795.html

Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники

Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.10.2023

Эксперты назвали популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники

Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских праздников, собираются в Турцию, сообщают аналитики интернет-магазина Travelata.ru. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:02

2023-10-28T05:02

2023-10-28T05:02

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских праздников, собираются в Турцию, сообщают аналитики интернет-магазина Travelata.ru.Именно это средиземноморское направление с долей 26 процентов стало самым популярным на длинные выходные в этом году. Средний чек такой поездки – 190 тысяч рублей.Немного дороже – 193 тысячи – обойдутся ноябрьские праздники в Египте. Там планируют провести время 19 процентов туристов.Российским курортам досталось третье место и 16 процентов. Отдохнуть дома дешевле всего – 62 тысячи рублей.На четвертом и пятом местах – Таиланд и ОАЭ с одинаковыми долями в 13 процентов. Средний чек выше для путешествия в Эмираты, он же самый высокий в ноябрьском рейтинге, – 271 тысяча рублей.В этом году объем покупок на период осенних праздников совсем немного отстает от прошлогоднего – на 9 процентов. “Вероятно, это связано с меньшим количеством выходных дней”, – предполагают аналитики.Самой дорогой поездкой на ноябрьские каникулы 2023 стало путешествие из Москвы на Мальдивы. Тур на двоих взрослых на 10 ночей обошелся в 984 458 рублей. А вот самая бюджетная поездка – из Москвы в Санкт-Петербург. Турист проведет три ночи в Северной столице в отеле три звезды без питания за 12 511 рублей.

https://ria.ru/20231027/yaponiya-1905592634.html

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новости - туризм, москва, турция, египет, отдых в россии, туризм