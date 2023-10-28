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В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским - РИА Новости, 28.10.2023
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06:17 28.10.2023 (обновлено: 07:41 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/nato-1905770709.html
В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским
В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским - РИА Новости, 28.10.2023
В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским
Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T06:17
2023-10-28T07:41
в мире
нато
украина
вильнюс
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне."Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - заявила она.Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать "большую работу", однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс "удваивания" усилий по ее сближению с НАТО.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905767383.html
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в мире, нато, украина, вильнюс, киев, владимир зеленский
В мире, НАТО, Украина, Вильнюс, Киев, Владимир Зеленский
В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским

Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины к вступлению в альянс

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - заявила она.
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Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать "большую работу", однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс "удваивания" усилий по ее сближению с НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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