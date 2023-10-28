В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским
Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины к вступлению в альянс
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - заявила она.
Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать "большую работу", однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс "удваивания" усилий по ее сближению с НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.