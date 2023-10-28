https://ria.ru/20231028/nato-1905770709.html

В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским

В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским - РИА Новости, 28.10.2023

В НАТО захлопнули дверь перед Зеленским

Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:17

2023-10-28T06:17

2023-10-28T07:41

в мире

нато

украина

вильнюс

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_1fc0508f6ce8cb792a04f46e84d13580.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Страны-члены НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне."Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - заявила она.Как отметила Кокс, в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать "большую работу", однако важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе, а сейчас идет процесс "удваивания" усилий по ее сближению с НАТО.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905767383.html

https://ria.ru/20231028/kongress-1905759450.html

украина

вильнюс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, украина, вильнюс, киев, владимир зеленский