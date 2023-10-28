https://ria.ru/20231028/msk-1905804905.html

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы - РИА Новости, 28.10.2023

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы

Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:57

2023-10-28T11:57

2023-10-28T11:57

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

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общество, москва, россия, погода