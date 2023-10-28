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Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы - РИА Новости, 28.10.2023
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11:57 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/msk-1905804905.html
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы - РИА Новости, 28.10.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы
Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:57
2023-10-28T11:57
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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общество, москва, россия, погода
Общество, Москва, Россия, Погода
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы.
«
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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