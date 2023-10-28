https://ria.ru/20231028/most-1905834622.html
Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста
Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста - РИА Новости, 28.10.2023
Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста
Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило дело в отношении начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:18
2023-10-28T15:18
2023-10-28T20:43
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
крымский мост
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило дело в отношении начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова о закупке не работавших корректно комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, сообщили РИА Новости в суде. "Дело в отношении Волкова поступило в суд", — рассказал собеседник агентства.Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными характеристиками". По словам адвоката, проблема с комплексами заключалась в недостающем дополнительном агрегате. Он заявил, что производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный Волковым.Как пояснил РИА Новости следователь, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал, поэтому они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно: выявлять беспилотники малого класса. В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов. Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а их отгрузка должна была произойти к декабрю 2021 года. Сумма контракта — 395,4 миллиона рублей, это и вменяется полковнику в качестве ущерба. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет. Волков находится под стражей с конца марта.
https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, крымский мост
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Крымский мост
Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста
Оставивший Крымский мост без защиты офицер Росгвардии пойдет под суд
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Во Второй западный окружной военный суд
для рассмотрения по существу поступило дело в отношении начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова о закупке не работавших корректно комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Дело в отношении Волкова поступило в суд", — рассказал собеседник агентства.
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Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными характеристиками". По словам адвоката, проблема с комплексами заключалась в недостающем дополнительном агрегате. Он заявил, что производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный Волковым.
Как пояснил РИА Новости следователь, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал, поэтому они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно: выявлять беспилотники малого класса. В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.
Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а их отгрузка должна была произойти к декабрю 2021 года. Сумма контракта — 395,4 миллиона рублей, это и вменяется полковнику в качестве ущерба.
Волков обвиняется в превышении должностных полномочий по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России
. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет. Волков находится под стражей с конца марта.
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