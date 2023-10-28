https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html

В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями

В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями - РИА Новости, 28.10.2023

В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями

Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:26

2023-10-28T14:26

2023-10-28T14:26

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905826138_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_fd94d4f28c57b0eb417c81193ee33772.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире жилого дома на улице Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 месяцев) госпитализирован... На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела. Соблюдение прав и законных интересов ребенка на контроле ведомства. Также уточняется, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва