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В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями - РИА Новости, 28.10.2023
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями
Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:26
2023-10-28T14:26
2023-10-28T14:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире жилого дома на улице Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 месяцев) госпитализирован... На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела. Соблюдение прав и законных интересов ребенка на контроле ведомства. Также уточняется, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.
https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html
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происшествия, москва
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями
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