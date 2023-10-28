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В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями - РИА Новости, 28.10.2023
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14:26 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями - РИА Новости, 28.10.2023
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями
Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:26
2023-10-28T14:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В квартире жилого дома на улице Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 месяцев) госпитализирован... На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела. Соблюдение прав и законных интересов ребенка на контроле ведомства. Также уточняется, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве в квартире нашли младенца с множественными повреждениями

На востоке Москвы нашли восьмимесячного ребенка с множественными повреждениями

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramКвартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями
Квартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Квартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями найден на Нижегородской улице в Москве, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"В квартире жилого дома на улице Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 месяцев) госпитализирован... На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.
Соблюдение прав и законных интересов ребенка на контроле ведомства. Также уточняется, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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