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Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.10.2023

Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:07

2023-10-28T14:07

2023-10-28T14:22

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих, сообщили в Telegram Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, сша, клещеевка, старомайорское, донецкая народная республика