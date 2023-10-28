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Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:07
2023-10-28T14:07
2023-10-28T14:22
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих, сообщили в Telegram Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, сша, клещеевка, старомайорское, донецкая народная республика
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Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении