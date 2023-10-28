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Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.10.2023 (обновлено: 14:22 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mo-1905823959.html
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:07
2023-10-28T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
сша
клещеевка
старомайорское
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих, сообщили в Telegram Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
россия
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, сша, клещеевка, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, США, Клещеевка, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСнайпер ВС РФ
Снайпер ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снайпер ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Водяного и Старомайорского ДНР, уничтожено до 120 украинских военнослужащих, сообщили в Telegram Минобороны РФ.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСШАКлещеевкаСтаромайорскоеДонецкая Народная Республика
 
 
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