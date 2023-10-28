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ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 28.10.2023 (обновлено: 11:44 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mo-1905787049.html
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью - РИА Новости, 28.10.2023
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:44
2023-10-28T11:44
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
россия
орловская область
вооруженные силы украины
пво
бпла
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.&quot;Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области&quot;, — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Так, вечером 26 октября подразделения ПВО перехватили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Один из них упал в Курчатове, два других — в приграничном Глушковском районе. На работу атомной станции это не повлияло.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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безопасность, тульская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины, пво, бпла
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью

МО России: силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — говорится в публикации.

ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Так, вечером 26 октября подразделения ПВО перехватили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Один из них упал в Курчатове, два других — в приграничном Глушковском районе. На работу атомной станции это не повлияло.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьРоссияОрловская областьВооруженные силы УкраиныПВОБПЛА
 
 
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