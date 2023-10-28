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ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью - РИА Новости, 28.10.2023
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:44
2023-10-28T09:44
2023-10-28T11:44
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны."Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Так, вечером 26 октября подразделения ПВО перехватили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Один из них упал в Курчатове, два других — в приграничном Глушковском районе. На работу атомной станции это не повлияло.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА
ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
МО России: силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями