https://ria.ru/20231028/mo-1905787049.html

ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью

ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью - РИА Новости, 28.10.2023

ПВО перехватила четыре БПЛА ВСУ над Орловской и два над Тульской областью

Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:44

2023-10-28T09:44

2023-10-28T11:44

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны."Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с помощью беспилотников и устраивают диверсии. Так, вечером 26 октября подразделения ПВО перехватили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Один из них упал в Курчатове, два других — в приграничном Глушковском районе. На работу атомной станции это не повлияло.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

россия

орловская область

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безопасность, тульская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины, пво, бпла