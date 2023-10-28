https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

Россию спасет только многодетная семья

Россию спасет только многодетная семья - РИА Новости, 28.10.2023

Россию спасет только многодетная семья

Уже много лет Россия проваливается в демографическую яму — или, если говорить по-простому, вымирает. Сокращение населения достигает нескольких сот тысяч в год:... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:02

аналитика

россия

многодетные семьи

демография

общество

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Уже много лет Россия проваливается в демографическую яму — или, если говорить по-простому, вымирает. Сокращение населения достигает нескольких сот тысяч в год: в 2022-м превышение смертности над рождаемостью составило 600 тысяч (а годом ранее превысило миллион — но тогда была пандемия ковида). "Естественная убыль населения", говоря языком демографов, это главная стратегическая угроза и для России как таковой, и для русского народа. А увеличение рождаемости — одна из основных задач власти, которая сама все время об этом напоминает.Владимир Путин еще в середине нулевых был инициатором введения материнского капитала, то есть выплат за второго ребенка. Тогда эта мера повлияла на рост рождаемости: за семь лет после 2006-го суммарный коэффициент рождаемости (то есть сколько детей в среднем родила бы одна женщина) вырос более чем на треть — с 1,3 до 1,8. Однако в последнее десятилетие он снова стал падать. Несколько лет назад власти решили выплачивать маткапитал уже и за первого ребенка, но многодетность нам по-прежнему не грозит. Да что там многодетность — для простого воспроизводства необходимо, чтобы коэффициент был больше двух. А для того чтобы вылезти из демографической ямы, нужно сделать так, чтобы семья с тремя детьми стала нормой, то есть самой массовой семьей в России. Но как этого добиться — и можно ли вообще переломить опаснейшую тенденцию?На днях несколько депутатов Госдумы предложили изменить критерии выдачи маткапитала — ограничив его женщинами, родившими первого ребенка до 25-30 лет. Обосновали это тем, что если первенец появляется после 30, то шансы на второго и тем более третьего ребенка сильно уменьшаются. Это действительно так — об этом же, по сути, говорил недавно и министр здравоохранения Мурашко, призывавший женщин не откладывать рождение ребенка на потом, занимаясь вначале образованием, потом карьерой. Тогда на министра обрушился вал критики со стороны "современных и прогрессивных", а сейчас такой же протест вызвала и инициатива депутатов. Можно успокоить критиков: предложения думцев так и останутся на бумаге, возрастных ограничений на маткапитал вводиться не будет. Однако это не значит, что поднятая ими проблема не существует, она есть, и ее надо решать.Хотя бы пытаться решить — вопреки мнению тех, кто считает, что даже и пробовать не стоит. Дескать, возраст, когда рожают первого ребенка, в России постоянно растет, точно такая же ситуация во всем урбанизированном мире (мегаполис убивает большую семью) и нечего даже пытаться переломить тенденцию. При таком подходе нужно просто опустить руки и смириться со всем, что предлагает нам постгуманистическая цивилизация западного образца. Например, с тем, что среди молодежи в США количество тех, кто относит себя к ЛГБТ, выросло за пару десятилетий практически на порядок. Если бы Россия продолжала бездумно идти по пути "передовых цивилизаций", то и у нас через несколько десятилетий до половины школьников не относили бы себя ни к мальчикам, ни к девочкам.Представление о том, что в делах семейных ничего невозможно изменить — семья как институт отмирает, детей становится все меньше и рожают их все позже, — не подходит нам даже не потому, что требует фактически нашего согласия на постепенное вымирание русского народа. А потому, что не соответствует действительности.Да, все эти негативные тенденции есть — но они являются следствием не только социально-экономических процессов (урбанизация, принуждение к работе женщин под видом "борьбы за равноправие" и т. д.), но и духовно-нравственного состояния общества. Если в обществе культ удовольствий, потребительства, наживы, карьеры, эгоизма, то в нем, естественно, не будет ни высокой рождаемости, ни крепкой семьи: капитализму нужно как можно больше отдельных потребителей, и лучше всего, чтобы каждое домохозяйство состояло из одного человека. Если в обществе культ традиций, ответственности, чадолюбия, честности, трудолюбия, справедливости, то и большинство его граждан будет стремиться к многодетной семье. Но кто должен создавать эти культы, эту атмосферу — само общество, церковь, государство?Все вместе — но у нас исторически роль государства (как формы бытия русского народа) огромна. То есть именно государство должно работать над тем, чтобы и атмосфера, и ценности, и материальные условия были максимально благоприятны для многодетности. Материальные стимулы играют важную роль, но они не работают без соответствующего климата и настроения во всем обществе. Дурацкий слоган "рожать должно быть модно", предлагавшийся несколько лет назад, конечно, абсолютно неправильный, но его создатели пытались на своем примитивном уровне сознания сформулировать то же самое: все должны хотеть иметь больше детей. Не государству должны, не моде, а самим себе и своему народу (то есть своим предкам): эту еще недавно абсолютную аксиому теперь необходимо заново изобретать — внедрять в массовое сознание.Конечно, успешно сделать это можно только по-настоящему, не имитационно, то есть так, чтобы это естественным образом вытекало из всего уклада жизни общества и страны. И речь тут не просто о создании атмосферы уверенности в завтрашнем дне (своем личном и общем), а в необходимости (и желании) избавиться от дурной болезни эгоистического гедонистически-потребительского уклада, который сложился у нас после распада Союза. Русские будут рожать много детей тогда, когда поверят и убедятся в том, что мы все вместе строим справедливое общество. И тут, кстати, радует тот факт, что, согласно соцопросам, за последние годы все больше наших граждан говорят о движении России в сторону справедливости.Что же касается материальных стимулов для многодетных, то их нужно не ограничивать, а увеличивать. При этом нужно и можно поощрять и рождение до 30 лет (парадокс — еще недавно возрастом "старородящих" было 28), но не лишая при этом помощи и тех, кто родил первого ребенка в 35 или 40. Можно ведь сделать так — увеличить сумму маткапитала для тех, кто родил до 25 на треть, при этом еще и сохранив на будущее полную выплату за второго ребенка. Вот и будет стимул не откладывать рождение первенца на потом, на "после карьеры". Необходимы и поощряющие многодетность новые льготные ипотечные программы, при которых после рождения третьего ребенка остаток ипотеки будет просто погашаться государством. Особенное внимание нужно уделить ипотеке на строительство индивидуального жилья — потому что в квартире в большом городе многодетные семьи не заводятся, для них именно дом на земле является естественной средой обитания.А самым правильным было бы начать подготовку к введению "материнских зарплат" — когда женщина, воспитывающая трех и более детей, может не работать, получая среднюю зарплату по своему региону.Все это можно и нужно сделать. Да и альтернативы у нас по большому счету нет — если мы хотим сохранить свой народ и свою страну.

https://realty.ria.ru/20231012/uchastki-1902241193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230929/lgoty-1899500702.html

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аналитика, россия, многодетные семьи, демография, общество