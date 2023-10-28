https://ria.ru/20231028/miting-1905875529.html
На пропалестинском митинге в Лондоне напали на полицейского
На пропалестинском митинге в Лондоне напали на полицейского - РИА Новости, 28.10.2023
На пропалестинском митинге в Лондоне напали на полицейского
Полицейский в Лондоне подвергся нападению в ходе демонстрации в поддержку Палестины и был доставлен в больницу, подозреваемый был задержан, сообщила в субботу... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T19:09
2023-10-28T19:09
2023-10-28T20:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Полицейский в Лондоне подвергся нападению в ходе демонстрации в поддержку Палестины и был доставлен в больницу, подозреваемый был задержан, сообщила в субботу сама лондонская полиция в соцсети X. В субботу в британской столице проходит шествие в поддержку Палестины на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщают СМИ, на демонстрацию вышли около 100 тысяч человек. "Подозреваемый был задержан в (районе) Уайтхолл, после того как на полицейского было совершено нападение. Подозреваемый остаётся под стражей, а офицер полиции находится на пути в больницу под присмотром полицейских медиков", - говорится в сообщении ведомства. При этом полиция не предоставила никакой информации о характере и тяжести полученных правоохранителем травм. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины
Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины
2023-10-28T19:09
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в мире, израиль, палестина, лондон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Лондон, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На пропалестинском митинге в Лондоне напали на полицейского
В Лондоне полицейского госпитализировали после митинга в поддержку Палестины
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Полицейский в Лондоне подвергся нападению в ходе демонстрации в поддержку Палестины и был доставлен в больницу, подозреваемый был задержан, сообщила в субботу сама лондонская полиция в соцсети X
.
В субботу в британской столице проходит шествие в поддержку Палестины на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщают СМИ, на демонстрацию вышли около 100 тысяч человек.
"Подозреваемый был задержан в (районе) Уайтхолл, после того как на полицейского было совершено нападение. Подозреваемый остаётся под стражей, а офицер полиции находится на пути в больницу под присмотром полицейских медиков", - говорится в сообщении ведомства.
При этом полиция не предоставила никакой информации о характере и тяжести полученных правоохранителем травм.
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль заставят платить и каяться