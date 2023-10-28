https://ria.ru/20231028/migranty-1905832998.html
В Москве возбудили более 20 дел из-за уклонения мигрантов от военной службы
В Москве возбудили более 20 дел из-за уклонения мигрантов от военной службы - РИА Новости, 28.10.2023
В Москве возбудили более 20 дел из-за уклонения мигрантов от военной службы
Сотрудники столичного Следственного комитета возбудили 22 уголовных дела в отношении мигрантов с гражданством России по факту уклонения от прохождения военной... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:06
2023-10-28T15:06
2023-10-28T15:06
средняя азия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного Следственного комитета возбудили 22 уголовных дела в отношении мигрантов с гражданством России по факту уклонения от прохождения военной службы, более 80 уроженцев Средней Азии направлены на службу в Вооруженные силы РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее следствие уже установило, что 12 уроженцев Средней Азии призывного возраста, получившие российское гражданство, в октябре 2023 года, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военкоматы по повесткам. "Сотрудниками столичного СК к настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство Российской Федерации. Более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи совместно с сотрудниками военных комиссариатов Москвы изучают личные дела призывников "с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". В рамках проводимой работы органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации. Столичное СК информирует, что согласно статье 24 ФЗ 138 "О гражданстве Российской Федерации" гражданство РФ прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из предусмотренных преступлений, в том числе "уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".
https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средняя азия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Средняя Азия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве возбудили более 20 дел из-за уклонения мигрантов от военной службы
СК по Москве возбудил 22 дела из-за уклонения мигрантов от военной службы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Сотрудники столичного Следственного комитета возбудили 22 уголовных дела в отношении мигрантов с гражданством России по факту уклонения от прохождения военной службы, более 80 уроженцев Средней Азии направлены на службу в Вооруженные силы РФ, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Ранее следствие уже установило, что 12 уроженцев Средней Азии призывного возраста, получившие российское гражданство, в октябре 2023 года, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военкоматы по повесткам.
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«
"Сотрудниками столичного СК к настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство Российской Федерации. Более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи совместно с сотрудниками военных комиссариатов Москвы изучают личные дела призывников "с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". В рамках проводимой работы органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации.
Столичное СК информирует, что согласно статье 24 ФЗ 138 "О гражданстве Российской Федерации" гражданство РФ прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из предусмотренных преступлений, в том числе "уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".
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