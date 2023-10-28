https://ria.ru/20231028/mid-1905825101.html

Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке

Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке - РИА Новости, 28.10.2023

Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке

Группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:14

2023-10-28T14:14

2023-10-28T14:16

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ирак

хосейн амир абдоллахиан

джон кирби

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью. "Они не получают от нас никаких приказов, никаких инструкций. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы принимают решения самостоятельно", - заявил глава МИД в интервью агентству Блумберг. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить оборонительный характер. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

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