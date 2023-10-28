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Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке - РИА Новости, 28.10.2023
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14:14 28.10.2023 (обновлено: 14:16 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mid-1905825101.html
Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке
Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке - РИА Новости, 28.10.2023
Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке
Группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:14
2023-10-28T14:16
в мире
ближний восток
иран
ирак
хосейн амир абдоллахиан
джон кирби
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью. "Они не получают от нас никаких приказов, никаких инструкций. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы принимают решения самостоятельно", - заявил глава МИД в интервью агентству Блумберг. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить оборонительный характер. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
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в мире, ближний восток, иран, ирак, хосейн амир абдоллахиан, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Иран, Ирак, Хосейн Амир Абдоллахиан, Джон Кирби, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирана прокомментировал атаки на военных США в Сирии и Ираке

МИД Ирана: атаки на военных США в Ираке и Сирии не связаны с Тегераном

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группы, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью.
«
"Они не получают от нас никаких приказов, никаких инструкций. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы принимают решения самостоятельно", - заявил глава МИД в интервью агентству Блумберг.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В "Аль-Кассам" заявили, что обстреляли Тель-Авив
Вчера, 14:11
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, и эта реакция будет носить оборонительный характер.
Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.
По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды – в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
 
В миреБлижний ВостокИранИракХосейн Амир АбдоллахианДжон КирбиДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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