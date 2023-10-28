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Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени - РИА Новости, 28.10.2023
Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:04
2023-10-28T09:04
2023-10-28T19:53
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ОСАКА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия обращаться к ней по имени. "Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран "Большой семерки" в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко", — подчеркнула она.Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, вопросы экономической безопасности и другие темы. Помимо привычных участников, в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии. В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях "Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)" и "Условия честной конкуренции" будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр экономики будет председательствовать на сессиях "Открытая и свободная торговля — на пути к 13-й министерской конференции ВТО" и "Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок".
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в мире, политика, япония, осака (город), австралия, ёко камикава, ясутоси нисимура, всемирная торговая организация (вто), g7, оэср, экономика
В мире, Политика, Япония, Осака (город), Австралия, Ёко Камикава, Ясутоси Нисимура, Всемирная торговая организация (ВТО), G7, ОЭСР, Экономика
Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
Глава МИД Японии Еко Камикавана на встрече G7 попросила называть ее по имени
ОСАКА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия обращаться к ней по имени.
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"Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран "Большой семерки" в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко", — подчеркнула она.
В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок
Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, вопросы экономической безопасности и другие темы.
Помимо привычных участников, в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.
В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях "Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)" и "Условия честной конкуренции" будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр экономики будет председательствовать на сессиях "Открытая и свободная торговля — на пути к 13-й министерской конференции ВТО" и "Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок".
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