https://ria.ru/20231028/mid-1905782561.html

Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени

Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени - РИА Новости, 28.10.2023

Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени

Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:04

2023-10-28T09:04

2023-10-28T19:53

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ясутоси нисимура

всемирная торговая организация (вто)

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ОСАКА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия обращаться к ней по имени. "Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран "Большой семерки" в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко", — подчеркнула она.Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, вопросы экономической безопасности и другие темы. Помимо привычных участников, в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии. В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях "Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)" и "Условия честной конкуренции" будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр экономики будет председательствовать на сессиях "Открытая и свободная торговля — на пути к 13-й министерской конференции ВТО" и "Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок".

https://ria.ru/20231028/g7-1905777510.html

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в мире, политика, япония, осака (город), австралия, ёко камикава, ясутоси нисимура, всемирная торговая организация (вто), g7, оэср, экономика