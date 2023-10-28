https://ria.ru/20231028/mask-1905831449.html

Маск заявил, что Starlink предоставит свои услуги для помощи в секторе Газа

Маск заявил, что Starlink предоставит свои услуги для помощи в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023

Маск заявил, что Starlink предоставит свои услуги для помощи в секторе Газа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:58

2023-10-28T14:58

2023-10-28T15:08

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

илон маск

starlink

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.В пятницу палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа."Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", - написал Маск в соцсети Х.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе палестино-израильского конфликта.Отмечалось, что Starlink может обеспечить израильские населенные пункты в приграничных районах доступом к интернету в то время, как на всей территории Газы Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/mask-1905821802.html

https://ria.ru/20231028/khamas-1905832679.html

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россия

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, илон маск, starlink, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, spacex