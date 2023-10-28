https://ria.ru/20231028/mask-1905797785.html

Маск вынес Европе зловещий приговор

Маск вынес Европе зловещий приговор - РИА Новости, 28.10.2023

Маск вынес Европе зловещий приговор

Европу ждет незавидное будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:07

2023-10-28T11:07

2023-10-28T13:04

в мире

европа

франция

илон маск

шенгенская зона

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европу ждет незавидное будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.Пользователь, опубликовавший этот ролик, задался вопросом, почему регион продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его."Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил ему Маск.Как писало издание Euractiv, европейские граждане постепенно лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.

https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html

европа

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в мире, европа, франция, илон маск, шенгенская зона