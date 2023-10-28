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Маск вынес Европе зловещий приговор - РИА Новости, 28.10.2023
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11:07 28.10.2023 (обновлено: 13:04 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mask-1905797785.html
Маск вынес Европе зловещий приговор
Маск вынес Европе зловещий приговор - РИА Новости, 28.10.2023
Маск вынес Европе зловещий приговор
Европу ждет незавидное будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:07
2023-10-28T13:04
в мире
европа
франция
илон маск
шенгенская зона
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европу ждет незавидное будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.Пользователь, опубликовавший этот ролик, задался вопросом, почему регион продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его."Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил ему Маск.Как писало издание Euractiv, европейские граждане постепенно лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.
https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html
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в мире, европа, франция, илон маск, шенгенская зона
В мире, Европа, Франция, Илон Маск, Шенгенская зона
Маск вынес Европе зловещий приговор

Бизнесмен Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европу ждет незавидное будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.
Пользователь, опубликовавший этот ролик, задался вопросом, почему регион продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его.
"Европа движется в сторону гражданской войны", — ответил ему Маск.
Как писало издание Euractiv, европейские граждане постепенно лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Маск задался одним вопросом после видео про Украину
Вчера, 03:58
 
В миреЕвропаФранцияИлон МаскШенгенская зона
 
 
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