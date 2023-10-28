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Маск задался одним вопросом после видео про Украину - РИА Новости, 28.10.2023
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03:58 28.10.2023 (обновлено: 06:55 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html
Маск задался одним вопросом после видео про Украину
Маск задался одним вопросом после видео про Украину - РИА Новости, 28.10.2023
Маск задался одним вопросом после видео про Украину
Американский миллиардер Илон Маск одним вопросом прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:58
2023-10-28T06:55
в мире
украина
россия
сша
илон маск
такер карлсон
джо байден
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одним вопросом прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.Как говорится в превью к ролику Карлсона, опубликованном в соцсети X, из "всех преступлений" президента США Джо Байдена поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму, может быть "самой показательной". Журналист отметил, что после запрета Киевом канонической церкви "практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу"."Священников сажают в тюрьму?" – задался вопросом Маск в комментариях под выпуском.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете по всей стране.В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Как указывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, на Украине физически уничтожают православную церковь.
https://ria.ru/20231026/monastyr-1905469417.html
https://ria.ru/20231012/upts-1902239300.html
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в мире, украина, россия, сша, илон маск, такер карлсон, джо байден, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Такер Карлсон, Джо Байден, Ситуация вокруг УПЦ
Маск задался одним вопросом после видео про Украину

Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одним вопросом прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.
Как говорится в превью к ролику Карлсона, опубликованном в соцсети X, из "всех преступлений" президента США Джо Байдена поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму, может быть "самой показательной". Журналист отметил, что после запрета Киевом канонической церкви "практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу".
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"Священников сажают в тюрьму?" – задался вопросом Маск в комментариях под выпуском.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете по всей стране.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Как указывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, на Украине физически уничтожают православную церковь.
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