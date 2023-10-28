https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html

Маск задался одним вопросом после видео про Украину

Маск задался одним вопросом после видео про Украину - РИА Новости, 28.10.2023

Маск задался одним вопросом после видео про Украину

Американский миллиардер Илон Маск одним вопросом прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:58

2023-10-28T03:58

2023-10-28T06:55

в мире

украина

россия

сша

илон маск

такер карлсон

джо байден

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одним вопросом прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.Как говорится в превью к ролику Карлсона, опубликованном в соцсети X, из "всех преступлений" президента США Джо Байдена поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму, может быть "самой показательной". Журналист отметил, что после запрета Киевом канонической церкви "практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу"."Священников сажают в тюрьму?" – задался вопросом Маск в комментариях под выпуском.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете по всей стране.В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Как указывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, на Украине физически уничтожают православную церковь.

https://ria.ru/20231026/monastyr-1905469417.html

https://ria.ru/20231012/upts-1902239300.html

украина

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в мире, украина, россия, сша, илон маск, такер карлсон, джо байден, ситуация вокруг упц