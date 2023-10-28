https://ria.ru/20231028/lyuk-1905897989.html

В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка

В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка - РИА Новости, 28.10.2023

В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка

Водитель машины скорой помощи достал двух подростков из люка в Краснодаре, пострадавшие были срочно госпитализированы с отравлением канализационными газами,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:10

2023-10-28T22:10

2023-10-28T22:10

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи достал двух подростков из люка в Краснодаре, пострадавшие были срочно госпитализированы с отравлением канализационными газами, сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. В субботу утром дети провалились в канализационный люк на улице Клары Лучко в краевой столице. На вызов выехали все экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. "Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов, самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка. Четырнадцатилетний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизни подростков на данный момент ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230707/kotenok-1882793332.html

краснодар

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар