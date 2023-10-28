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В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка - РИА Новости, 28.10.2023
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22:10 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/lyuk-1905897989.html
В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка
В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка - РИА Новости, 28.10.2023
В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка
Водитель машины скорой помощи достал двух подростков из люка в Краснодаре, пострадавшие были срочно госпитализированы с отравлением канализационными газами,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T22:10
2023-10-28T22:10
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи достал двух подростков из люка в Краснодаре, пострадавшие были срочно госпитализированы с отравлением канализационными газами, сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. В субботу утром дети провалились в канализационный люк на улице Клары Лучко в краевой столице. На вызов выехали все экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. "Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов, самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка. Четырнадцатилетний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизни подростков на данный момент ничего не угрожает.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре водитель скорой достал подростков из канализационного люка

В Краснодаре водитель скорой достал двух подростков из канализационного люка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Канализационный люк. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи достал двух подростков из люка в Краснодаре, пострадавшие были срочно госпитализированы с отравлением канализационными газами, сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
В субботу утром дети провалились в канализационный люк на улице Клары Лучко в краевой столице. На вызов выехали все экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
"Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов, самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков из люка. Четырнадцатилетний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни подростков на данный момент ничего не угрожает.
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