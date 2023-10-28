В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах
МО РФ: более 800 летчиков и штурманов выпустились из военных авиационных вузов
© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкПилот у самолета Су-25 на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот у самолета Су-25 на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в субботу на сайте Минобороны России.
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"В авиационных ВУЗах Воздушно-космических сил прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов.... Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек – с золотой медалью", - сообщили в ведомстве.
Выпускные состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В Краснодаре готовят летные кадры оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации, в Сызрани - летчиков армейской авиации, а в Челябинске – штурманов для всех родов авиации.
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"В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кротчайшие сроки слиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на выпускном в Краснодаре.
В Сызрани выпуск совпал с празднованием 75-летия армейской авиации ВКС России.
"От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, Военного совета ВКС поздравляю вас с окончанием прославленного филиала. Выпуск проходит сегодня в юбилейную, 75-ю годовщину создания армейской авиации. Это знаменательной событие для стоящих в строю лейтенантов", - сказал замглавкома ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев во время церемонии в Сызрани.