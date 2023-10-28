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В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах - РИА Новости, 28.10.2023
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12:29 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/letchiki-1905808334.html
В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах
В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах - РИА Новости, 28.10.2023
В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах
Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:29
2023-10-28T12:29
безопасность
россия
сызрань
краснодар
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в субботу на сайте Минобороны России. "В авиационных ВУЗах Воздушно-космических сил прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов.... Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек – с золотой медалью", - сообщили в ведомстве. Выпускные состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В Краснодаре готовят летные кадры оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации, в Сызрани - летчиков армейской авиации, а в Челябинске – штурманов для всех родов авиации. "В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кротчайшие сроки слиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на выпускном в Краснодаре. В Сызрани выпуск совпал с празднованием 75-летия армейской авиации ВКС России. "От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, Военного совета ВКС поздравляю вас с окончанием прославленного филиала. Выпуск проходит сегодня в юбилейную, 75-ю годовщину создания армейской авиации. Это знаменательной событие для стоящих в строю лейтенантов", - сказал замглавкома ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев во время церемонии в Сызрани.
https://ria.ru/20231028/geroi-1905754990.html
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безопасность, россия, сызрань, краснодар, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Сызрань, Краснодар, Воздушно-космические силы России
В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах

МО РФ: более 800 летчиков и штурманов выпустились из военных авиационных вузов

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкПилот у самолета Су-25 на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот у самолета Су-25 на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Пилот у самолета Су-25 на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в субботу на сайте Минобороны России.
«
"В авиационных ВУЗах Воздушно-космических сил прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов.... Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек – с золотой медалью", - сообщили в ведомстве.
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Выпускные состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В Краснодаре готовят летные кадры оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации, в Сызрани - летчиков армейской авиации, а в Челябинске – штурманов для всех родов авиации.
«
"В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кротчайшие сроки слиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на выпускном в Краснодаре.
В Сызрани выпуск совпал с празднованием 75-летия армейской авиации ВКС России.
"От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, Военного совета ВКС поздравляю вас с окончанием прославленного филиала. Выпуск проходит сегодня в юбилейную, 75-ю годовщину создания армейской авиации. Это знаменательной событие для стоящих в строю лейтенантов", - сказал замглавкома ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев во время церемонии в Сызрани.
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