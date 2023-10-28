https://ria.ru/20231028/letchiki-1905808334.html

В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах

В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах - РИА Новости, 28.10.2023

В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах

Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:29

2023-10-28T12:29

2023-10-28T12:29

безопасность

россия

сызрань

краснодар

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выпускные прошли в ведущих военных авиационных вузах России, в этом году они подготовили более 800 летчиков и штурманов для всех родов авиации, сообщили в субботу на сайте Минобороны России. "В авиационных ВУЗах Воздушно-космических сил прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов.... Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек – с золотой медалью", - сообщили в ведомстве. Выпускные состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова, в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В Краснодаре готовят летные кадры оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации, в Сызрани - летчиков армейской авиации, а в Челябинске – штурманов для всех родов авиации. "В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кротчайшие сроки слиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на выпускном в Краснодаре. В Сызрани выпуск совпал с празднованием 75-летия армейской авиации ВКС России. "От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами, Военного совета ВКС поздравляю вас с окончанием прославленного филиала. Выпуск проходит сегодня в юбилейную, 75-ю годовщину создания армейской авиации. Это знаменательной событие для стоящих в строю лейтенантов", - сказал замглавкома ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев во время церемонии в Сызрани.

https://ria.ru/20231028/geroi-1905754990.html

https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905641760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сызрань, краснодар, воздушно-космические силы россии