https://ria.ru/20231028/lavrov-1905858780.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.10.2023

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:21

2023-10-28T17:21

2023-10-28T17:21

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азербайджан

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации отношений Еревана и Баку, сообщили на сайте российского МИД. "Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре двух министров в субботу.

https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, сергей лавров, джейхун байрамов, армения, в мире