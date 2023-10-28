https://ria.ru/20231028/lavrov-1905858780.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:21
2023-10-28T17:21
2023-10-28T17:21
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азербайджан
сергей лавров
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации отношений Еревана и Баку, сообщили на сайте российского МИД. "Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре двух министров в субботу.
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, сергей лавров, джейхун байрамов, армения, в мире
Россия, Азербайджан, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Армения, В мире
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров и Байрамов заявили о необходимости нормализации отношений Баку и Еревана