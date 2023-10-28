Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/lavrov-1905858780.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:21
2023-10-28T17:21
россия
азербайджан
сергей лавров
джейхун байрамов
армения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации отношений Еревана и Баку, сообщили на сайте российского МИД. "Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре двух министров в субботу.
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_69c56183d5487e686a80ee2f151352a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, сергей лавров, джейхун байрамов, армения, в мире
Россия, Азербайджан, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Армения, В мире
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Лавров и Байрамов заявили о необходимости нормализации отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость усилий по нормализации отношений Еревана и Баку, сообщили на сайте российского МИД.
«
"Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре двух министров в субботу.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном
27 октября, 12:06
 
РоссияАзербайджанСергей ЛавровДжейхун БайрамовАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала