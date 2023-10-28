https://ria.ru/20231028/lavrov-1905809560.html

Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад

Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад - РИА Новости, 28.10.2023

Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад

Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:35

2023-10-28T12:35

2023-10-28T15:24

украина

россия

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА."Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу", — сказал он.Кроме того, полагает министр, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине. По его мнению, если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, то им давно надо было стимулировать переговоры, которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН.Лавров также отметил, что любой из конфликтов, разгорающихся сейчас на евразийском материке, способен перерасти в большую войну.По словам главы МИД, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.

https://ria.ru/20230917/lavrov-1896797079.html

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украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский