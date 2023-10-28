Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 28.10.2023 (обновлено: 15:24 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/lavrov-1905809560.html
Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад
Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад
Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:35
2023-10-28T15:24
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА."Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу", — сказал он.Кроме того, полагает министр, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине. По его мнению, если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, то им давно надо было стимулировать переговоры, которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН.Лавров также отметил, что любой из конфликтов, разгорающихся сейчас на евразийском материке, способен перерасти в большую войну.По словам главы МИД, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
https://ria.ru/20230917/lavrov-1896797079.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский
Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад

Лавров: Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА.
"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу", — сказал он.
Кроме того, полагает министр, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине. По его мнению, если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, то им давно надо было стимулировать переговоры, которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН.
Лавров также отметил, что любой из конфликтов, разгорающихся сейчас на евразийском материке, способен перерасти в большую войну.
По словам главы МИД, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Лавров заявил, что США управляют войной на Украине
17 сентября, 12:08
 
УкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала