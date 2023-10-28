Лавров рассказал о монстре, которого боится Запад
Лавров: Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад превратил Украину в монстра, которого сам начал бояться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству БелТА.
"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу", — сказал он.
Кроме того, полагает министр, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине. По его мнению, если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, то им давно надо было стимулировать переговоры, которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН.
Лавров также отметил, что любой из конфликтов, разгорающихся сейчас на евразийском материке, способен перерасти в большую войну.
По словам главы МИД, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.