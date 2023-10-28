https://ria.ru/20231028/krym-1905771504.html

Запрос по отмене решения о передаче Крыма УССР проходит этап согласования

Запрос по отмене решения о передаче Крыма УССР проходит этап согласования - РИА Новости, 28.10.2023

Запрос по отмене решения о передаче Крыма УССР проходит этап согласования

Проект запроса в Конституционный Суд России по отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР проходит этап согласований, сообщил РИА РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:57

2023-10-28T06:57

2023-10-28T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Проект запроса в Конституционный Суд России по отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР проходит этап согласований, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Ранее он сообщил, что рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. "Документ полностью нами подготовлен. Сейчас он проходит этап согласований, затем будет вынесен на сессию крымского парламента и после принятия направлен в Конституционный Суд РФ", - сказал Трофимов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905542272.html

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россия, ссср, украина, владимир путин, оон