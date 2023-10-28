https://ria.ru/20231028/kndr-1905761910.html

КНДР заявила, что отношения с Россией не направлены против третьих стран

КНДР заявила, что отношения с Россией не направлены против третьих стран - РИА Новости, 28.10.2023

КНДР заявила, что отношения с Россией не направлены против третьих стран

Отношения между КНДР и РФ не направлены против каких-либо третьих стран, заявила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, ее слова передает Центральное... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:57

2023-10-28T02:57

2023-10-28T02:57

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Отношения между КНДР и РФ не направлены против каких-либо третьих стран, заявила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров, а также подчеркнули, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну. По мнению Чхве Сон Хи, это заявление противоречит универсальным принципам международного права по установлению отношений между суверенными государствами, так как, согласно Уставу ООН, никакие страны не могут вмешиваться во внутренние и внешние дела другой страны. "В отличие от зависимых и неравноправных отношений между США, Японией и "Республикой Корея", которые последовательно подчиняются установлению гегемонии США, отношения между КНДР и РФ являются взаимовыгодными отношениями дружбы и сотрудничества, основанными на суверенном равенстве... Корейско-российские отношения... не направлены против каких-либо третьих стран", - добавила Чхве Сон Хи. Министр считает, что эти отношения будут действовать как элемент стратегической стабильности для сдерживания попыток США, Японии и Южной Кореи дестабилизировать ситуацию в регионе. Чхве Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян намерен и дальше расширять и развивать отношения с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ. Он отметил, что таких сообщений много, но они беспочвенные, и подчеркнул, что КНДР является соседом России, Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. В сентябре Песков отмечал, что РФ и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, поэтому их двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств.

https://ria.ru/20231026/rezolyutsii-1905294201.html

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россия, пхеньян, сша, дмитрий песков, оон, в мире