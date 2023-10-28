В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара."Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением", - сказал он.Ранее представитель боевого крыла движения ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - Абу Обейда в своем видеообращении заявил, что они готовы обменять всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах одновременно или в несколько этапов.По разным данным, в секторе Газа удерживаются 200-250 заложников. В израильских тюрьмах находится около 6 тысяч палестинских узников. Ранее речь шла об обмене израильских заложников на удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинских женщин и детей младше 18 лет.
ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
"Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением", - сказал он.
Ранее представитель боевого крыла движения ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - Абу Обейда в своем видеообращении заявил, что они готовы обменять всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах одновременно или в несколько этапов.
По разным данным, в секторе Газа удерживаются 200-250 заложников. В израильских тюрьмах находится около 6 тысяч палестинских узников. Ранее речь шла об обмене израильских заложников на удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинских женщин и детей младше 18 лет.
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