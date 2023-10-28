https://ria.ru/20231028/khamas-1905899821.html

В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем

В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем - РИА Новости, 28.10.2023

В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:25

2023-10-28T22:25

2023-10-28T22:37

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара."Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением", - сказал он.Ранее представитель боевого крыла движения ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - Абу Обейда в своем видеообращении заявил, что они готовы обменять всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах одновременно или в несколько этапов.По разным данным, в секторе Газа удерживаются 200-250 заложников. В израильских тюрьмах находится около 6 тысяч палестинских узников. Ранее речь шла об обмене израильских заложников на удерживаемых в тюрьмах Израиля палестинских женщин и детей младше 18 лет.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году