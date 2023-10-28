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Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург
Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург - РИА Новости, 28.10.2023
Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург
Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:12
2023-10-28T17:12
2023-10-28T17:16
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Сегодня для 102 мариупольских школьников начались осенние "Петербургские каникулы". Ребята и сопровождающие их педагоги прибыли в Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное". Здесь они будут жить ближайшие 9 дней", - говорится в сообщении. В лагере "Молодежное" для них подготовлены уютные спальни, удобные и просторные помещения для спортивных занятий и кружков, зоны отдыха на территории. "Мы рады вновь принимать в Петербурге мариупольских школьников. Как всегда, их ждет интересная насыщенная программа. Желаю ребятам ярких каникул и самых лучших впечатлений о Петербурге", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что тема осенних каникул - "Кино на карте Петербурга". Мариупольских школьников ждут встречи с актерами Александринского театра, мастер-классы, тематические кинопросмотры и создание собственных кинопроектов. Обязательной частью программы является знакомство с Санкт-Петербургом, экскурсии по городу, посещение музеев, в том числе Российского этнографического музея и ледокола "Красин". Отдельная программа подготовлена для сопровождающих ребят педагогов. Учителя смогут побывать на экскурсиях, пообщаться с коллегами, побывать в образовательных учреждениях Петербурга. С лета 2022 года каникулы в Петербурге провели более 4 тысяч школьников из Мариуполя. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов, Общество
Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург
Беглов: 102 школьника из Мариуполя с педагогами приехали на каникулы в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
«
"Сегодня для 102 мариупольских школьников начались осенние "Петербургские каникулы". Ребята и сопровождающие их педагоги прибыли в Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное". Здесь они будут жить ближайшие 9 дней", - говорится в сообщении.
В лагере "Молодежное" для них подготовлены уютные спальни, удобные и просторные помещения для спортивных занятий и кружков, зоны отдыха на территории.
«
"Мы рады вновь принимать в Петербурге мариупольских школьников. Как всегда, их ждет интересная насыщенная программа. Желаю ребятам ярких каникул и самых лучших впечатлений о Петербурге", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что тема осенних каникул - "Кино на карте Петербурга". Мариупольских школьников ждут встречи с актерами Александринского театра, мастер-классы, тематические кинопросмотры и создание собственных кинопроектов. Обязательной частью программы является знакомство с Санкт-Петербургом, экскурсии по городу, посещение музеев, в том числе Российского этнографического музея и ледокола "Красин".
Отдельная программа подготовлена для сопровождающих ребят педагогов. Учителя смогут побывать на экскурсиях, пообщаться с коллегами, побывать в образовательных учреждениях Петербурга.
С лета 2022 года каникулы в Петербурге провели более 4 тысяч школьников из Мариуполя.
Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.
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