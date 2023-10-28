https://ria.ru/20231028/kanikuly-1905856745.html

Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург

Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург - РИА Новости, 28.10.2023

Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург

Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:12

2023-10-28T17:12

2023-10-28T17:16

санкт-петербург

мариуполь

александр беглов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Более ста школьников из Мариуполя приехали на каникулы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Сегодня для 102 мариупольских школьников начались осенние "Петербургские каникулы". Ребята и сопровождающие их педагоги прибыли в Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное". Здесь они будут жить ближайшие 9 дней", - говорится в сообщении. В лагере "Молодежное" для них подготовлены уютные спальни, удобные и просторные помещения для спортивных занятий и кружков, зоны отдыха на территории. "Мы рады вновь принимать в Петербурге мариупольских школьников. Как всегда, их ждет интересная насыщенная программа. Желаю ребятам ярких каникул и самых лучших впечатлений о Петербурге", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что тема осенних каникул - "Кино на карте Петербурга". Мариупольских школьников ждут встречи с актерами Александринского театра, мастер-классы, тематические кинопросмотры и создание собственных кинопроектов. Обязательной частью программы является знакомство с Санкт-Петербургом, экскурсии по городу, посещение музеев, в том числе Российского этнографического музея и ледокола "Красин". Отдельная программа подготовлена для сопровождающих ребят педагогов. Учителя смогут побывать на экскурсиях, пообщаться с коллегами, побывать в образовательных учреждениях Петербурга. С лета 2022 года каникулы в Петербурге провели более 4 тысяч школьников из Мариуполя. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года.

https://realty.ria.ru/20231002/mariupol-1900042861.html

санкт-петербург

мариуполь

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, общество