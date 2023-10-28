https://ria.ru/20231028/izrail-1905882183.html

Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху

Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023

Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретились в субботу с представителями семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T19:59

2023-10-28T19:59

2023-10-28T20:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретились в субботу с представителями семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Нетаньяху заверил их, что для освобождения похищенных граждан будет сделано все возможное, это одна из целей войны, сообщила канцелярия премьера."Усилия продолжаются еще активнее. Мы используем любую возможность вернуть их домой ...Это неотъемлемая часть целей операции, которые мы ранее определили... Работа ведется, и я не уверен, что люди понимают ее масштабы", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.По словам премьера, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше шансов вернуть заложников домой.В субботу семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, собрались напротив здания штаба минобороны в Тель-Авиве с требованием о встрече с представителями правительства Израиля, чтобы узнать хоть какую-то информацию о судьбе своих близких и планах Израиля по их освобождению.По последним данным израильской армии, подтвержденное число заложников в секторе Газа составляет 229, из которых многие являются иностранными гражданами и лицами с двойным гражданством.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас