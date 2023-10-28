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Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023
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19:59 28.10.2023 (обновлено: 20:23 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/izrail-1905882183.html
Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху
Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023
Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретились в субботу с представителями семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T19:59
2023-10-28T20:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретились в субботу с представителями семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Нетаньяху заверил их, что для освобождения похищенных граждан будет сделано все возможное, это одна из целей войны, сообщила канцелярия премьера."Усилия продолжаются еще активнее. Мы используем любую возможность вернуть их домой ...Это неотъемлемая часть целей операции, которые мы ранее определили... Работа ведется, и я не уверен, что люди понимают ее масштабы", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.По словам премьера, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше шансов вернуть заложников домой.В субботу семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, собрались напротив здания штаба минобороны в Тель-Авиве с требованием о встрече с представителями правительства Израиля, чтобы узнать хоть какую-то информацию о судьбе своих близких и планах Израиля по их освобождению.По последним данным израильской армии, подтвержденное число заложников в секторе Газа составляет 229, из которых многие являются иностранными гражданами и лицами с двойным гражданством.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Для освобождения заложников будет сделано все возможное, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: для освобождения заложников ХАМАС будет сделано все возможное

© BRYAN R. SMITHБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретились в субботу с представителями семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Нетаньяху заверил их, что для освобождения похищенных граждан будет сделано все возможное, это одна из целей войны, сообщила канцелярия премьера.
"Усилия продолжаются еще активнее. Мы используем любую возможность вернуть их домой ...Это неотъемлемая часть целей операции, которые мы ранее определили... Работа ведется, и я не уверен, что люди понимают ее масштабы", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.
По словам премьера, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше шансов вернуть заложников домой.
В субботу семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, собрались напротив здания штаба минобороны в Тель-Авиве с требованием о встрече с представителями правительства Израиля, чтобы узнать хоть какую-то информацию о судьбе своих близких и планах Израиля по их освобождению.
По последним данным израильской армии, подтвержденное число заложников в секторе Газа составляет 229, из которых многие являются иностранными гражданами и лицами с двойным гражданством.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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