https://ria.ru/20231028/izrail-1905838631.html

Глава Минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий

Глава Минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий - РИА Новости, 28.10.2023

Глава Минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:45

2023-10-28T15:45

2023-10-28T17:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, пишет газета Haaretz."Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!" — приводит издание слова министра.Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в последние дни военные проводили наземные маневры на территории сектора Газа, но с вечера 27 октября эти операции расширились и в основном затрагивают север анклава.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас, ближний восток, россия