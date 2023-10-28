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Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке

Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023

Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке

Россия в контексте палестино-израильского конфликта предостерегает внешних игроков, желающих разжечь большую войну на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:51

2023-10-28T14:51

2023-10-28T15:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия в контексте палестино-израильского конфликта предостерегает внешних игроков, желающих разжечь большую войну на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ."Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.Подчёркивается, что Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, в том числе выполняя посреднические функции."Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств". На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", - также подчёркивается в сообщении МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Москва не раз предупреждала о негативных последствиях наземной военной операции Израиля в Газе.

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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, оон