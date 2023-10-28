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Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
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14:51 28.10.2023 (обновлено: 15:04 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/izrail-1905830527.html
Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке
Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке
Россия в контексте палестино-израильского конфликта предостерегает внешних игроков, желающих разжечь большую войну на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:51
2023-10-28T15:04
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
оон
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия в контексте палестино-израильского конфликта предостерегает внешних игроков, желающих разжечь большую войну на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ."Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.Подчёркивается, что Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, в том числе выполняя посреднические функции."Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств". На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", - также подчёркивается в сообщении МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Москва не раз предупреждала о негативных последствиях наземной военной операции Израиля в Газе.
россия
израиль
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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, оон
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, ООН
Россия предостерегла внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке

МИД: РФ предостерегает внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия в контексте палестино-израильского конфликта предостерегает внешних игроков, желающих разжечь большую войну на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ.
"Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.
Подчёркивается, что Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, в том числе выполняя посреднические функции.
"Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств". На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", - также подчёркивается в сообщении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Москва не раз предупреждала о негативных последствиях наземной военной операции Израиля в Газе.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокООН
 
 
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