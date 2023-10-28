https://ria.ru/20231028/izrail-1905820221.html

В "Аль-Кассам" заявили, что обстреливают израильских военных в Мивтахиме

В "Аль-Кассам" заявили, что обстреливают израильских военных в Мивтахиме - РИА Новости, 28.10.2023

В "Аль-Кассам" заявили, что обстреливают израильских военных в Мивтахиме

Военное крыло движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" подвергают ракетному обстрелу скопления израильских военных в Мивтахиме на юге Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:43

2023-10-28T13:43

2023-10-28T13:50

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

хамас

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" подвергают ракетному обстрелу скопления израильских военных в Мивтахиме на юге Израиля, говорится в заявлении палестинской организации."Бригады Аль-Кассам обстреливают ракетами скопления врага в Мивтахиме", - говорится в заявлении.Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что ЦАХАЛ с вечера пятницы расширил наземные операции на территории сектора Газа.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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восточный иерусалим

сектор газа

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа