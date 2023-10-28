https://ria.ru/20231028/izrail-1905769389.html

Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем

Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем - РИА Новости, 28.10.2023

Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем

Если Израиль начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, против нее сформируется крупная международная коалиция, такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:42

2023-10-28T05:42

2023-10-28T05:42

в мире

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

индонезия

марокко

питер лернер

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Израиль начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, против нее сформируется крупная международная коалиция, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Если Армия обороны Израиля начнет крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля", — написал он.Эксперт также выразил опасения из-за того, что в эту коалицию может войти Турция, являющаяся членом НАТО.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что расширение операций не является официальным началом наземной операцииВоенное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.

https://ria.ru/20231027/boy-1905742323.html

https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905767383.html

израиль

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индонезия

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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, индонезия, марокко, питер лернер, министерство обороны сша, нато