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Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем - РИА Новости, 28.10.2023
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05:42 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/izrail-1905769389.html
Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем
Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем - РИА Новости, 28.10.2023
Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем
Если Израиль начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, против нее сформируется крупная международная коалиция, такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:42
2023-10-28T05:42
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
индонезия
марокко
питер лернер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Израиль начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, против нее сформируется крупная международная коалиция, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Если Армия обороны Израиля начнет крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля", — написал он.Эксперт также выразил опасения из-за того, что в эту коалицию может войти Турция, являющаяся членом НАТО.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что расширение операций не является официальным началом наземной операцииВоенное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.
https://ria.ru/20231027/boy-1905742323.html
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израиль
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индонезия
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, индонезия, марокко, питер лернер, министерство обороны сша, нато
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Индонезия, Марокко, Питер Лернер, Министерство обороны США, НАТО
Новый альянс. В США раскрыли, какие страны будут воевать с Израилем

Полковник Макгрегор: с Израилем будут воевать все, от Индонезии до Марокко

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если Израиль начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, против нее сформируется крупная международная коалиция, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
"Если Армия обороны Израиля начнет крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля", — написал он.
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Эксперт также выразил опасения из-за того, что в эту коалицию может войти Турция, являющаяся членом НАТО.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что расширение операций не является официальным началом наземной операции
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.
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В миреИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИндонезияМароккоПитер ЛернерМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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