СМИ: Израиль заявляет, что расширение операций ЦАХАЛ затрагивает север Газы
Axios: Израиль утверждает, что расширение операций ЦАХАЛ затрагивает север Газы
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль утверждает, что расширение операций против ХАМАС в основном затрагивает север сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, однако с вечера 27 октября эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" позднее заявили, что отражают вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными.
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"Вторжение армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа", - говорится в сообщении портала.
По словам собеседника портала, нынешние маневры более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.