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Этой ночью. Советник Нетаньяху сделал резкое заявление о конфликте с ХАМАС
Этой ночью. Советник Нетаньяху сделал резкое заявление о конфликте с ХАМАС - РИА Новости, 28.10.2023
Этой ночью. Советник Нетаньяху сделал резкое заявление о конфликте с ХАМАС
Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил в интервью MSNBC, что бойцы палестинского движения ХАМАС "почувствуют гнев" Израиля... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:21
2023-10-28T02:21
2023-10-28T03:32
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биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил в интервью MSNBC, что бойцы палестинского движения ХАМАС "почувствуют гнев" Израиля этой ночью."Мы идем за вами, мы найдем вас и уничтожим как цель <...> ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью", — утверждает Регев.При этом он заверил, что американские войска не принимают участие в боевых действиях. "Это мы атакуем, не американцы, нет ни одного американского военного", — подчеркнул Регев.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.Представитель армии обороны Израиля подполковник Питер Лернер заявлял, что расширение операций не является официальным началом наземной операции. Телеканал Al Arabiya сообщал, что услуги связи и интернета в секторе Газа перестали работать.
https://ria.ru/20231027/boy-1905742323.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Этой ночью. Советник Нетаньяху сделал резкое заявление о конфликте с ХАМАС
Советник Нетаньяху Регев пригрозил ХАМАС "гневом" Израиля этой ночью