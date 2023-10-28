Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/izbienie-1905894348.html
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына - РИА Новости, 28.10.2023
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына
Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, узнав, что пожилая женщина ударила ее трехлетнего... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:22
2023-10-28T21:22
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, узнав, что пожилая женщина ударила ее трехлетнего сына, сообщили РИА Новости в городском УМВД. Ранее в сети появилось видео, как к сидящей на лавочке пенсионерке подошла женщина, повалила ее на землю и начала избивать ногами и руками. Полиция установила, что 31-летняя жительница Сахалинской области, проживающая в Краснодаре, оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой. Когда ее старший сын вернулся, то рассказал маме, что трехлетнего брата ударила неизвестная женщина. Мать вышла на улицу, где очевидцы, по ее словам, указали на сидящую пенсионерку. Женщина напала на 73-летнюю местную жительницу. Напавшую остановили свидетели. "В настоящее время проводится проверка по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Вместе с тем также назначены проверки по факту возможных нанесений телесных повреждений трехлетнему ребенку", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына

В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на детской площадке, мстя за сына

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, узнав, что пожилая женщина ударила ее трехлетнего сына, сообщили РИА Новости в городском УМВД.
Ранее в сети появилось видео, как к сидящей на лавочке пенсионерке подошла женщина, повалила ее на землю и начала избивать ногами и руками.
Полиция установила, что 31-летняя жительница Сахалинской области, проживающая в Краснодаре, оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой. Когда ее старший сын вернулся, то рассказал маме, что трехлетнего брата ударила неизвестная женщина. Мать вышла на улицу, где очевидцы, по ее словам, указали на сидящую пенсионерку. Женщина напала на 73-летнюю местную жительницу. Напавшую остановили свидетели.
"В настоящее время проводится проверка по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Вместе с тем также назначены проверки по факту возможных нанесений телесных повреждений трехлетнему ребенку", - рассказали в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой
Вчера, 14:39
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала