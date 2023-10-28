https://ria.ru/20231028/izbienie-1905894348.html

В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына

В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына - РИА Новости, 28.10.2023

В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына

Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, узнав, что пожилая женщина ударила ее трехлетнего... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T21:22

2023-10-28T21:22

2023-10-28T21:22

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке Краснодара, узнав, что пожилая женщина ударила ее трехлетнего сына, сообщили РИА Новости в городском УМВД. Ранее в сети появилось видео, как к сидящей на лавочке пенсионерке подошла женщина, повалила ее на землю и начала избивать ногами и руками. Полиция установила, что 31-летняя жительница Сахалинской области, проживающая в Краснодаре, оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой. Когда ее старший сын вернулся, то рассказал маме, что трехлетнего брата ударила неизвестная женщина. Мать вышла на улицу, где очевидцы, по ее словам, указали на сидящую пенсионерку. Женщина напала на 73-летнюю местную жительницу. Напавшую остановили свидетели. "В настоящее время проводится проверка по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Вместе с тем также назначены проверки по факту возможных нанесений телесных повреждений трехлетнему ребенку", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар