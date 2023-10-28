https://ria.ru/20231028/iran-1905898831.html

Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе

Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе

Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, приводит агентство Fars слова президента исламской республики... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:17

2023-10-28T22:17

2023-10-28T22:46

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иран

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, приводит агентство Fars слова президента исламской республики Эбрахима Раиси."Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", — сказал он.Ранее в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об открытии новых фронтов против Соединенных Штатов, если они и дальше будут помогать еврейскому государству.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, иран, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, сша