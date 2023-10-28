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Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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22:17 28.10.2023 (обновлено: 22:46 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/iran-1905898831.html
Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе
Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе
Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, приводит агентство Fars слова президента исламской республики... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T22:17
2023-10-28T22:46
в мире
израиль
иран
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, приводит агентство Fars слова президента исламской республики Эбрахима Раиси."Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", — сказал он.Ранее в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об открытии новых фронтов против Соединенных Штатов, если они и дальше будут помогать еврейскому государству.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, иран, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, сша
В мире, Израиль, Иран, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хосейн Амир Абдоллахиан, США
Президент Ирана отказался пообещать США невмешательство в конфликт в Газе

Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, приводит агентство Fars слова президента исламской республики Эбрахима Раиси.
"Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", — сказал он.
Ранее в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об открытии новых фронтов против Соединенных Штатов, если они и дальше будут помогать еврейскому государству.
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильИранПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХосейн Амир АбдоллахианСША
 
 
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