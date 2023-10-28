Иран пригрозил открытием новых фронтов против США
МИД Ирана: продолжение помощи США Израилю приведет к открытию новых фронтов
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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"США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США", - сказал министр в интервью Bloomberg Television.
По его мнению, Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.
"Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это... вынудит Израиль пожалеть о своих действиях... Возможно всё, и любой фронт может быть открыт", - предупредил министр.
Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
Нападения на американских военных участились на фоне обострения ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.