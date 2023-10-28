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Иран пригрозил открытием новых фронтов против США - РИА Новости, 28.10.2023
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02:10 28.10.2023 (обновлено: 04:44 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/iran-1905760696.html
Иран пригрозил открытием новых фронтов против США
Иран пригрозил открытием новых фронтов против США - РИА Новости, 28.10.2023
Иран пригрозил открытием новых фронтов против США
Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:10
2023-10-28T04:44
израиль
иран
сша
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.&quot;США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США&quot;, - сказал министр в интервью Bloomberg Television.По его мнению, Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны. Абдоллахиан отметил, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Однако, подчеркнул он, операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия."Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это... вынудит Израиль пожалеть о своих действиях... Возможно всё, и любой фронт может быть открыт", - предупредил министр.Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.Нападения на американских военных участились на фоне обострения ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
https://ria.ru/20231027/otvet-1905738724.html
https://ria.ru/20231027/iran-1905531522.html
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израиль, иран, сша, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Иран, США, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иран пригрозил открытием новых фронтов против США

МИД Ирана: продолжение помощи США Израилю приведет к открытию новых фронтов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
«

"США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США", - сказал министр в интервью Bloomberg Television.

По его мнению, Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.
Абдоллахиан отметил, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Однако, подчеркнул он, операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия.
"Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это... вынудит Израиль пожалеть о своих действиях... Возможно всё, и любой фронт может быть открыт", - предупредил министр.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Белый дом: Байден ответит Ирану на возможные атаки против ВС США
Вчера, 21:37
Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
Нападения на американских военных участились на фоне обострения ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" при продолжении атак на Газу
Вчера, 01:41
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Иран заявил о непосредственном участии США в палестино-израильской войне
26 октября, 21:42
 
ИзраильИранСШАХосейн Амир АбдоллахианВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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