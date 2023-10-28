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Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ - РИА Новости, 28.10.2023
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07:26 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/investsotrudnichestvo-1905773288.html
Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ
Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ - РИА Новости, 28.10.2023
Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", сообщила... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:26
2023-10-28T07:26
казахстан
касым-жомарт токаев
арселормиттал темиртау
в мире
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", сообщила пресс-служба главы республики. На шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла авария. Погибли 16 шахтеров, поиски 31 человека продолжаются. "Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", - говорится в сообщении. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, отмечено в релизе. Также Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров погибших.
https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html
https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, АрселорМиттал Темиртау, В мире
Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ

Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с компанией АМТ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", сообщила пресс-служба главы республики.
На шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла авария. Погибли 16 шахтеров, поиски 31 человека продолжаются.
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"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", - говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, отмечено в релизе.
Также Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров погибших.
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КазахстанКасым-Жомарт ТокаевАрселорМиттал ТемиртауВ мире
 
 
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