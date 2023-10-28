https://ria.ru/20231028/investsotrudnichestvo-1905773288.html

Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ

Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ - РИА Новости, 28.10.2023

Токаев поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с АМТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", сообщила... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T07:26

2023-10-28T07:26

2023-10-28T07:26

казахстан

касым-жомарт токаев

арселормиттал темиртау

в мире

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", сообщила пресс-служба главы республики. На шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла авария. Погибли 16 шахтеров, поиски 31 человека продолжаются. "Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", - говорится в сообщении. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, отмечено в релизе. Также Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров погибших.

https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html

https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау, в мире