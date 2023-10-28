https://ria.ru/20231028/gumpomosch-1905798764.html

Израиль пообещал пропустить в Газу грузовики с едой, водой и лекарствами

Израиль пообещал пропустить в Газу грузовики с едой, водой и лекарствами - РИА Новости, 28.10.2023

Израиль пообещал пропустить в Газу грузовики с едой, водой и лекарствами

Израиль пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с едой, питьевой водой и лекарствами, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:14

2023-10-28T11:14

2023-10-28T12:15

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Израиль пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с едой, питьевой водой и лекарствами, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим еще грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства", — сказал он.Накануне, как заявляла координатор гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, в сектор Газа должны были въехать восемь грузовиков с гуманитарной помощью. А общее их число с 21 октября достигло 74, уточнила она.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа