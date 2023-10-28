https://ria.ru/20231028/gripp-1905794850.html

В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа

В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2023

В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа

Туши почти 2500 детенышей морских слонов, умерших от вируса гриппа птиц типа H5N1, обнаружили на побережье аргентинского города Пуэрто-Мадрин провинции Чубут за РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:50

2023-10-28T10:50

2023-10-28T11:04

аргентина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905795898_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_9b18ffe6ccf180cf63ba6fe124b21700.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Туши почти 2500 детенышей морских слонов, умерших от вируса гриппа птиц типа H5N1, обнаружили на побережье аргентинского города Пуэрто-Мадрин провинции Чубут за последние 26 дней, заявила организация по защите морской фауны WCS газете Nacion. "Если ... подсчитать число мертвых детенышей, обнаруженных в районе туристического курорта Пунта-Дельгада на полуострове Вальдес (за 26 дней - ред.), общая цифра достигнет 2494", - рассказали газете источники WCS в пятницу. Как отмечает издание со ссылкой на WCS, результаты анализов первых 200 найденных детенышей морских слонов, проведенные Национальной службой качества продовольственных товаров, подтвердили наличие птичьего гриппа. Согласно отчету WCS, опубликованному 20 октября, специалисты организации также обнаружили сокращение на 40–70% числа взрослых морских слонов на побережьях Аргентины. "Это первый рекорд массовой смертности южных морских слонов", - говорится в отчете организации. Как подчеркивается в отчете WCS, варианты вируса птичьего гриппа H5N1 в Аргентине могли получить новые генетические характеристики, повышающие их способность инфицировать млекопитающих.

https://ria.ru/20230722/pingviny-1885703632.html

https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аргентина, в мире