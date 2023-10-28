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В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2023
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10:50 28.10.2023 (обновлено: 11:04 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gripp-1905794850.html
В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа
В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2023
В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа
Туши почти 2500 детенышей морских слонов, умерших от вируса гриппа птиц типа H5N1, обнаружили на побережье аргентинского города Пуэрто-Мадрин провинции Чубут за РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:50
2023-10-28T11:04
аргентина
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Туши почти 2500 детенышей морских слонов, умерших от вируса гриппа птиц типа H5N1, обнаружили на побережье аргентинского города Пуэрто-Мадрин провинции Чубут за последние 26 дней, заявила организация по защите морской фауны WCS газете Nacion. "Если ... подсчитать число мертвых детенышей, обнаруженных в районе туристического курорта Пунта-Дельгада на полуострове Вальдес (за 26 дней - ред.), общая цифра достигнет 2494", - рассказали газете источники WCS в пятницу. Как отмечает издание со ссылкой на WCS, результаты анализов первых 200 найденных детенышей морских слонов, проведенные Национальной службой качества продовольственных товаров, подтвердили наличие птичьего гриппа. Согласно отчету WCS, опубликованному 20 октября, специалисты организации также обнаружили сокращение на 40–70% числа взрослых морских слонов на побережьях Аргентины. "Это первый рекорд массовой смертности южных морских слонов", - говорится в отчете организации. Как подчеркивается в отчете WCS, варианты вируса птичьего гриппа H5N1 в Аргентине могли получить новые генетические характеристики, повышающие их способность инфицировать млекопитающих.
https://ria.ru/20230722/pingviny-1885703632.html
https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
В Аргентине 2,5 тысячи детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа

Nacion: в Аргентине нашли туши 2500 морских слонов, погибших от птичьего гриппа

© Фото : WCS ArgentinaДетеныши морских слонов, погибшие от птичьего гриппа в Аргентине
Детеныши морских слонов, погибшие от птичьего гриппа в Аргентине - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : WCS Argentina
Детеныши морских слонов, погибшие от птичьего гриппа в Аргентине
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Туши почти 2500 детенышей морских слонов, умерших от вируса гриппа птиц типа H5N1, обнаружили на побережье аргентинского города Пуэрто-Мадрин провинции Чубут за последние 26 дней, заявила организация по защите морской фауны WCS газете Nacion.
«
"Если ... подсчитать число мертвых детенышей, обнаруженных в районе туристического курорта Пунта-Дельгада на полуострове Вальдес (за 26 дней - ред.), общая цифра достигнет 2494", - рассказали газете источники WCS в пятницу.
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Как отмечает издание со ссылкой на WCS, результаты анализов первых 200 найденных детенышей морских слонов, проведенные Национальной службой качества продовольственных товаров, подтвердили наличие птичьего гриппа. Согласно отчету WCS, опубликованному 20 октября, специалисты организации также обнаружили сокращение на 40–70% числа взрослых морских слонов на побережьях Аргентины.
«
"Это первый рекорд массовой смертности южных морских слонов", - говорится в отчете организации.
Как подчеркивается в отчете WCS, варианты вируса птичьего гриппа H5N1 в Аргентине могли получить новые генетические характеристики, повышающие их способность инфицировать млекопитающих.
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