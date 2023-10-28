https://ria.ru/20231028/gonschiki-1905787654.html

Губернатор Приамурья поручил разобраться с ночными гонщиками на дорогах

Губернатор Приамурья поручил разобраться с ночными гонщиками на дорогах - РИА Новости, 28.10.2023

Губернатор Приамурья поручил разобраться с ночными гонщиками на дорогах

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать план борьбы с "ночными гонщиками" на региональных дорогах, сообщает пресс-служба главы Приамурья. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:50

2023-10-28T09:50

2023-10-28T09:50

амурская область

амурская область

благовещенск

белогорск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать план борьбы с "ночными гонщиками" на региональных дорогах, сообщает пресс-служба главы Приамурья. На комиссии по безопасности дорожного движения в областном правительстве отметили, что в Амурской области на четверть сократилось число смертельных ДТП. За девять месяцев прошлого года на дорогах области погибли 116 человек, с начала текущего года — 87. При этом общее количество аварий осталось примерно на уровне прошлого года. На снижение аварийности в том числе повлияла эффективность систем фотовидеофиксации. "В целом работа организована неплохо. Но необходимо усилить оповещение водителей о подготовке транспортных средств к зиме. Несмотря на близкий ноябрь, далеко не все жители области сменили резину на зимнюю, и в случае снегопада видим риски резкого роста аварийности. Особое внимание также следует уделить автомобилям без номеров и "ночным гонщикам". Жалобы на них регулярно поступают от жителей городов. Специалистам поручаю продумать варианты, как справиться с этой проблемой. Возможно, нужно усилить меры ответственности на уровне регионального законодательства или закупить специальное оборудование для выявления и фиксации "гонщиков", например, шумомеры", — сказал губернатор. Как рассказал замначальника ГКУ "Амурупрадор" Денис Аргунов, каждая четвертая авария приходится на три дороги — "Благовещенск – Свободный", "Благовещенск – Гомелевка" и "Благовещенск – Бибиково". Дорожные организации принимают все возможные меры, чтобы изменить эту ситуацию. К примеру, на автодороге "Благовещенск – Свободный" в этом году установили информационные щиты и дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Два с половиной километра аварийно-опасного участка обустроили профильной разметкой из холодного пластика для предупреждения аварий, связанных как с выездом на полосу встречного движения, так и съездом с проезжей части. Все предупреждающие и запрещающие дорожные знаки выполнены на флуоресцентных щитах, которые дополнительно продублировали цветными штучными формами на дорожном покрытии. Дорогу каждый день контролирует "Дорожный патруль", чтобы свести к минимуму случаи превышения скорости на опасном участке. В результате на дороге "Благовещенск – Свободный" удалось снизить число аварий на 11%. В дальнейших планах дорожников отремонтировать участок трассы от 6 до 30 километра с обустройством дополнительной третей полосы. До конца октября будут установлены еще девять комплексов фотовидеофиксации — шесть на региональных дорогах и три — на перекрестках Благовещенска и Белогорска. Еще семь - на мосту через Зею, два — в Тынде и два — на федеральной трассе "Лена". По результатам анализа аварийности на амурских дорогах четыре стационарных комплекса фотовидеофиксации переместят на другие территории. Кроме того, планируется обновление программного обеспечения камер. После этого комплексы начнут фиксировать дополнительно новые виды нарушений - управление автомобилем без включенного света фар и без пристегнутого ремня безопасности.

https://ria.ru/20230929/lidery-1899435147.html

https://ria.ru/20231025/teplo-1905113837.html

амурская область

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амурская область, благовещенск, белогорск, василий орлов (губернатор)