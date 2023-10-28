https://ria.ru/20231028/golosovanie-1905883603.html

Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН

Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.10.2023

Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН

Посол Израиля в Германии Рон Просор выразил в субботу недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:06

2023-10-28T20:06

2023-10-28T20:06

в мире

израиль

германия

генеральная ассамблея оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Израиля в Германии Рон Просор выразил в субботу недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня между Израилем и палестинскими группировками. Ранее Генассамблея приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. Германия оказалась в числе воздержавшихся стран. "Израилю нужна поддержка Германии в ООН. Недостаточно паттерна голосования, при котором воздерживаются, потому что не могут сказать, что ХАМАС несет ответственность за эту ужасную резню", - сказал Просор на партийной съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам переместиться на юг сектора. В резолюции отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, германия, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас