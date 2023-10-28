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Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.10.2023
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20:06 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/golosovanie-1905883603.html
Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН
Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.10.2023
Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН
Посол Израиля в Германии Рон Просор выразил в субботу недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:06
2023-10-28T20:06
в мире
израиль
германия
генеральная ассамблея оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Израиля в Германии Рон Просор выразил в субботу недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня между Израилем и палестинскими группировками. Ранее Генассамблея приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. Германия оказалась в числе воздержавшихся стран. "Израилю нужна поддержка Германии в ООН. Недостаточно паттерна голосования, при котором воздерживаются, потому что не могут сказать, что ХАМАС несет ответственность за эту ужасную резню", - сказал Просор на партийной съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам переместиться на юг сектора. В резолюции отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, германия, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Германия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Посол Израиля выразил недовольство голосованием Германии в Генассамблее ООН

Посол Израиля Просор раскритиковал голосование ФРГ в ГА ООН по Палестине

© AP Photo / Frank Franklin IIСессия Генассамблеи ООН
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
Сессия Генассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Израиля в Германии Рон Просор выразил в субботу недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня между Израилем и палестинскими группировками.
Ранее Генассамблея приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. Германия оказалась в числе воздержавшихся стран.
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"Израилю нужна поддержка Германии в ООН. Недостаточно паттерна голосования, при котором воздерживаются, потому что не могут сказать, что ХАМАС несет ответственность за эту ужасную резню", - сказал Просор на партийной съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Резолюция требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам переместиться на юг сектора.
В резолюции отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.
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В миреИзраильГерманияГенеральная Ассамблея ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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