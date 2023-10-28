https://ria.ru/20231028/golosovanie-1905768251.html

Косачев отметил эмоциональность голосования в ГА ООН по Ближнему Востоку

Косачев отметил эмоциональность голосования в ГА ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 28.10.2023

Косачев отметил эмоциональность голосования в ГА ООН по Ближнему Востоку

Голосование в Генассамблее ООН по палестино-израильскому урегулированию было больше эмоциональным, чем политическим, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:07

2023-10-28T05:07

2023-10-28T05:07

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Голосование в Генассамблее ООН по палестино-израильскому урегулированию было больше эмоциональным, чем политическим, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Ранее Генассамблея приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За резолюцию голосовали 120 стран, против были 14, воздержались 45. Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи. Среди воздержавшихся и не голосовавших Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия. "Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям - скорее эмоциональное, нежели чем политическое. Оказывается, в мире еще достаточно места для искренних реакций, пусть и самых разных", - написал Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, любой "нормальный человек" отреагирует на конфликт на Ближнем Востоке с эмоцией непринятия террористических средств достижения политических целей и непропорционального возмездия за терроризм. Он подчеркнул, что совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно, и назвал это единственной хорошей новостью сегодняшней "страшной ночи". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/peremirie-1905756071.html

https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html

https://ria.ru/20231028/rezolyutsiya-1905757314.html

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