https://ria.ru/20231028/gepatit-1905775858.html
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - РИА Новости, 28.10.2023
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом
В Виннице на Правобережной Украине увеличилось количество заболевших вирусным гепатитом А, в больнице находится 141 пациент в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:58
2023-10-28T07:58
2023-10-28T08:09
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Виннице на Правобережной Украине увеличилось количество заболевших вирусным гепатитом А, в больнице находится 141 пациент в состоянии средней тяжести, источник инфицирования не установлен, сообщил украинский минздрав. "Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава Украины. Отмечается, что эпидемиологи и специалисты продолжают эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. По данным минздрава, комплексно есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен. В связи с этим на субботу запланирована поездка команды минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным в Винницкую область Украины для изучения ситуации. В пятницу директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе. Как сообщало 25 октября украинское издание "Страна.ua", уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице.
https://ria.ru/20231025/kor-1905128191.html
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винница, украина, в мире, винницкая область, винницкий городской совет
Винница, Украина, В мире, Винницкая область, Винницкий городской совет
В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом
Минздрав Украины: в Виннице увеличилось число заболевших вирусным гепатитом А
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Виннице на Правобережной Украине увеличилось количество заболевших вирусным гепатитом А, в больнице находится 141 пациент в состоянии средней тяжести, источник инфицирования не установлен, сообщил украинский минздрав.
«
"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава Украины.
Отмечается, что эпидемиологи и специалисты продолжают эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. По данным минздрава, комплексно есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды, однако источник инфицирования еще не установлен.
В связи с этим на субботу запланирована поездка команды минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным в Винницкую область
Украины для изучения ситуации.
В пятницу директор департамента образования Винницкого городского совета
Оксана Яценко сообщила, что школы в областном центре Винница с понедельника перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А в городе.
Как сообщало 25 октября украинское издание "Страна.ua", уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице.
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