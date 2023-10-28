Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gd-1905807572.html
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности - РИА Новости, 28.10.2023
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности
Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности, до подготовки поправок в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:25
2023-10-28T12:25
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0117d0a9fb93e910aaa1907443eae24.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко, заявила РИА Новости депутат ГД Тамара Фролова. "Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности – от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской Православной Церкви... Комитету важно собрать позиции Минздрава, Минюста и т.д. Мы сейчас в начале пути, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко", - сказала она РИА Новости. По словам Фроловой, на основе этих инициатив и с учетом экспертных мнений будет подготовлен свод рекомендаций, который отправят федеральным органам исполнительной власти.
https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bd8b857f8796d2901c35fabe76c8197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности

Фролова: до подготовки поправок к закону о прерывании беременности еще далеко

© iStock.com / vgajicБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© iStock.com / vgajic
Беременная девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко, заявила РИА Новости депутат ГД Тамара Фролова.
«
"Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности – от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской Православной Церкви... Комитету важно собрать позиции Минздрава, Минюста и т.д. Мы сейчас в начале пути, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко", - сказала она РИА Новости.
По словам Фроловой, на основе этих инициатив и с учетом экспертных мнений будет подготовлен свод рекомендаций, который отправят федеральным органам исполнительной власти.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Кузбассе создали рабочую группу для борьбы с абортами
24 октября, 15:47
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала