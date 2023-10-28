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Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности - РИА Новости, 28.10.2023
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности
Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности, до подготовки поправок в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:25
2023-10-28T12:25
2023-10-28T12:25
общество
госдума рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко, заявила РИА Новости депутат ГД Тамара Фролова. "Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности – от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской Православной Церкви... Комитету важно собрать позиции Минздрава, Минюста и т.д. Мы сейчас в начале пути, до подготовки поправок в законодательство ещё далеко", - сказала она РИА Новости. По словам Фроловой, на основе этих инициатив и с учетом экспертных мнений будет подготовлен свод рекомендаций, который отправят федеральным органам исполнительной власти.
https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html
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общество, госдума рф
Депутат рассказала о статусе поправок к закону о прерывании беременности
Фролова: до подготовки поправок к закону о прерывании беременности еще далеко