Глава Палестины призвал арабские страны созвать экстренный саммит по Газе

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран созвать экстренный саммит, чтобы прекратить израильскую агрессию в отношении жителей сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA после заседания исполкома Организации освобождения Палестины в Рамалле. "Президент Аббас призвал лидеров арабских стран созвать экстренный саммит, чтобы остановить эту жестокую агрессию против палестинского народа, решить региональные и международные проблемы и предпринять шаги для того, чтобы палестинцы могли остаться на своей земле и положить конец оккупации своего государства со столицей в Иерусалиме", - отметило агентство. На заседании президент Аббас задался вопросом, "как можно хранить молчание перед лицом гибели более трех тысяч палестинских детей, на фоне обстрелов больниц, безжалостных разрушений и коллективного наказания мирных жителей Газы". В связи с чем он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить палестинское кровопролитие. Он также призвал палестинский народ держаться вместе, "демонстрируя единство и стойкость против этой отвратительной войны, развязанной израильскими военными против жителей Газы, Западного берега и Иерусалима". "Газа останется неотъемлемой частью палестинского государства наряду с Западным берегом реки Иордан, включая Восточный Иерусалим... Иерусалим останется нашей вечной столицей со своими исламскими и христианскими святынями", - подчеркнул Аббас. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран созвать экстренный саммит, чтобы прекратить израильскую агрессию в отношении жителей сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA после заседания исполкома Организации освобождения Палестины в Рамалле.
"Президент Аббас призвал лидеров арабских стран созвать экстренный саммит, чтобы остановить эту жестокую агрессию против палестинского народа, решить региональные и международные проблемы и предпринять шаги для того, чтобы палестинцы могли остаться на своей земле и положить конец оккупации своего государства со столицей в Иерусалиме", - отметило агентство.
На заседании президент Аббас задался вопросом, "как можно хранить молчание перед лицом гибели более трех тысяч палестинских детей, на фоне обстрелов больниц, безжалостных разрушений и коллективного наказания мирных жителей Газы".
В связи с чем он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить палестинское кровопролитие. Он также призвал палестинский народ держаться вместе, "демонстрируя единство и стойкость против этой отвратительной войны, развязанной израильскими военными против жителей Газы, Западного берега и Иерусалима".
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.