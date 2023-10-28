Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Израиль расширил наземные действия, целью которых остается полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху."Решение о проведении наземной операции было принято единогласно, как в (узком) кабинете военных действий, так и в военно-политическом кабинете", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о широкой международной поддержке и отметил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Израилю победы."Мы получили широкую международную поддержку. Наши союзники в западных странах и соседи в арабских странах понимают цели этой войны и желают нам победы. Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди', - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Израиль расширил наземные действия, целью которых остается полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху.
"Решение о проведении наземной операции было принято единогласно, как в (узком) кабинете военных действий, так и в военно-политическом кабинете", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.
Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о широкой международной поддержке и отметил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Израилю победы.
"Мы получили широкую международную поддержку. Наши союзники в западных странах и соседи в арабских странах понимают цели этой войны и желают нам победы. Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди', - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.
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