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Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023
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21:16 28.10.2023 (обновлено: 21:35 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gaza-1905893717.html
Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху
Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023
Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху
Израиль расширил наземные действия, целью которых остается полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил в субботу премьер... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:16
2023-10-28T21:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Израиль расширил наземные действия, целью которых остается полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху."Решение о проведении наземной операции было принято единогласно, как в (узком) кабинете военных действий, так и в военно-политическом кабинете", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о широкой международной поддержке и отметил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Израилю победы."Мы получили широкую международную поддержку. Наши союзники в западных странах и соседи в арабских странах понимают цели этой войны и желают нам победы. Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди', - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Решение о расширении операции в Газе приняли единогласно, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: решение о расширении наземной операции в Газе приняли единогласно

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Израиль расширил наземные действия, целью которых остается полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху.
"Решение о проведении наземной операции было принято единогласно, как в (узком) кабинете военных действий, так и в военно-политическом кабинете", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.
Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о широкой международной поддержке и отметил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Израилю победы.
"Мы получили широкую международную поддержку. Наши союзники в западных странах и соседи в арабских странах понимают цели этой войны и желают нам победы. Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди', - сказал израильский премьер в телеобращении к нации.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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