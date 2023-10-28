https://ria.ru/20231028/gaza-1905885563.html

Гутерреш заявил о необходимости преломить ситуацию в секторе Газа

Гутерреш заявил о необходимости преломить ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023

Гутерреш заявил о необходимости преломить ситуацию в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о необходимости "переломить ситуацию в секторе Газа", где вместо гуманитарной паузы он увидел "беспрецедентную РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:17

2023-10-28T20:17

2023-10-28T20:22

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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о необходимости "переломить ситуацию в секторе Газа", где вместо гуманитарной паузы он увидел "беспрецедентную эскалацию бомбардировок".В субботу генсек ООН приехал в Катар, где провел переговоры с премьер-министром и главой МИД Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани относительно путей снижения эскалации в секторе Газа."Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также безоговорочному освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи на уровне, соответствующем драматическим потребностям людей в секторе Газа, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа. Меня воодушевил, казалось бы, растущий консенсус в отношении необходимости, по крайней мере, гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели", - написал он в социальной сети Х."Эту ситуацию необходимо переломить", - подчеркнул Гутерреш. Он отметил, что прибыл в Катар, чтобы поблагодарить и выразить признательность, поддержку "за неустанные усилия в качестве посредника для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа".Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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