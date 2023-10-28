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Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН - РИА Новости, 28.10.2023
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16:38 28.10.2023 (обновлено: 16:55 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gaza-1905850050.html
Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН
Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН - РИА Новости, 28.10.2023
Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН
Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе, тысячи мирных жителей уже под завалами, а отключение... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:38
2023-10-28T16:55
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905617537_0:137:3072:1864_1920x0_80_0_0_c81347a61208863cdb431a80185dab79.jpg
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе, тысячи мирных жителей уже под завалами, а отключение телекоммуникаций мешает им прийти на помощь, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Гуманитарные последствия и последствия в области прав человека будут разрушительными и долговременными. Тысячи людей уже погибли, многие из них - дети. Учитывая то, каким образом до сих пор проводились военные операции в контексте 56-летней оккупации, я выражаю тревогу по поводу возможных катастрофических последствий крупномасштабных наземных операций в Газе и потенциальной гибели еще тысяч мирных жителей", - сказано в документе. Тюрк добавил, что бомбардировка телекоммуникационной инфраструктуры подвергает гражданское население ещё более серьезной опасности, поскольку машины скорой помощи и бригады гражданской обороны больше не в состоянии найти раненых и тысячи людей, которые, по оценкам, все еще находятся под завалами. "Бомбардировки и наземные операции израильских сил в Газе прошлой ночью, как сообщается, были самыми интенсивными за все время, что вывело этот ужасный кризис на новый уровень насилия и боли. Усугубляя страдания гражданского населения, израильские удары по телекоммуникационным объектам и последующее отключение Интернета фактически лишили жителей Газы возможности узнать, что происходит по всей Газе, и отрезали их от внешнего мира", - считает глава УВКПЧ. Он вновь призвал все стороны, а также третьи государства, в частности те, "которые имеют влияние на стороны конфликта", сделать все, что в их силах, для деэскалации этого конфликта и "работать над достижением цели, при которой израильтяне и палестинцы смогут в полной мере пользоваться всеми правами человека и жить бок о бок в мире". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН

Тюрк: тысячи жителей погибнут в случае начала операции Израиля в Газе

© AFP 2023 / GIL COHEN MAGENИзраильский танк в районе границы с сектором Газа
Израильский танк в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN MAGEN
Израильский танк в районе границы с сектором Газа
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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе, тысячи мирных жителей уже под завалами, а отключение телекоммуникаций мешает им прийти на помощь, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
"Гуманитарные последствия и последствия в области прав человека будут разрушительными и долговременными. Тысячи людей уже погибли, многие из них - дети. Учитывая то, каким образом до сих пор проводились военные операции в контексте 56-летней оккупации, я выражаю тревогу по поводу возможных катастрофических последствий крупномасштабных наземных операций в Газе и потенциальной гибели еще тысяч мирных жителей", - сказано в документе.
Тюрк добавил, что бомбардировка телекоммуникационной инфраструктуры подвергает гражданское население ещё более серьезной опасности, поскольку машины скорой помощи и бригады гражданской обороны больше не в состоянии найти раненых и тысячи людей, которые, по оценкам, все еще находятся под завалами.
"Бомбардировки и наземные операции израильских сил в Газе прошлой ночью, как сообщается, были самыми интенсивными за все время, что вывело этот ужасный кризис на новый уровень насилия и боли. Усугубляя страдания гражданского населения, израильские удары по телекоммуникационным объектам и последующее отключение Интернета фактически лишили жителей Газы возможности узнать, что происходит по всей Газе, и отрезали их от внешнего мира", - считает глава УВКПЧ.
Он вновь призвал все стороны, а также третьи государства, в частности те, "которые имеют влияние на стороны конфликта", сделать все, что в их силах, для деэскалации этого конфликта и "работать над достижением цели, при которой израильтяне и палестинцы смогут в полной мере пользоваться всеми правами человека и жить бок о бок в мире".
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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27 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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