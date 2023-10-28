https://ria.ru/20231028/gaza-1905850050.html

Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН

Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН - РИА Новости, 28.10.2023

Тысячи жителей погибнут, если начнется операция Израиля в Газе, заявила ООН

Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе, тысячи мирных жителей уже под завалами, а отключение... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:38

2023-10-28T16:38

2023-10-28T16:55

в мире

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россия

восточный иерусалим

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе, тысячи мирных жителей уже под завалами, а отключение телекоммуникаций мешает им прийти на помощь, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Гуманитарные последствия и последствия в области прав человека будут разрушительными и долговременными. Тысячи людей уже погибли, многие из них - дети. Учитывая то, каким образом до сих пор проводились военные операции в контексте 56-летней оккупации, я выражаю тревогу по поводу возможных катастрофических последствий крупномасштабных наземных операций в Газе и потенциальной гибели еще тысяч мирных жителей", - сказано в документе. Тюрк добавил, что бомбардировка телекоммуникационной инфраструктуры подвергает гражданское население ещё более серьезной опасности, поскольку машины скорой помощи и бригады гражданской обороны больше не в состоянии найти раненых и тысячи людей, которые, по оценкам, все еще находятся под завалами. "Бомбардировки и наземные операции израильских сил в Газе прошлой ночью, как сообщается, были самыми интенсивными за все время, что вывело этот ужасный кризис на новый уровень насилия и боли. Усугубляя страдания гражданского населения, израильские удары по телекоммуникационным объектам и последующее отключение Интернета фактически лишили жителей Газы возможности узнать, что происходит по всей Газе, и отрезали их от внешнего мира", - считает глава УВКПЧ. Он вновь призвал все стороны, а также третьи государства, в частности те, "которые имеют влияние на стороны конфликта", сделать все, что в их силах, для деэскалации этого конфликта и "работать над достижением цели, при которой израильтяне и палестинцы смогут в полной мере пользоваться всеми правами человека и жить бок о бок в мире". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году