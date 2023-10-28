https://ria.ru/20231028/gaza-1905847205.html

В БАПОР назвали ситуацию в Газе адом на земле

В БАПОР назвали ситуацию в Газе адом на земле - РИА Новости, 28.10.2023

В БАПОР назвали ситуацию в Газе адом на земле

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил, что со вчерашнего... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:24

2023-10-28T16:24

2023-10-28T16:25

в мире

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россия

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил, что со вчерашнего вечера у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе, он считает ситуацию на месте "адом на земле", говорится в опубликованном заявлении на сайте БАПОР. "Однако я остаюсь без связи с подавляющим большинством моей команды по всему сектору Газа, и это заставляет меня безмерно беспокоиться за коллег и их семьи. Я постоянно надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится и что вы и ваши семьи будете в безопасности", - сказано в документе. Лаццарини добавил, что отключение связи – "это еще одна мера, предпринятая в попытке воспрепятствовать оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа". "Но я могу заверить вас, что это действие не обескуражит нас. Наша решимость остается непоколебимой. Мы будем продолжать выполнять наш гуманитарный долг даже перед лицом этих беспрецедентных вызовов", - уверил генкомиссар БАПОР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году