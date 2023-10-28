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В Шотландии раскритиковали решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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14:44 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gaza-1905829633.html
В Шотландии раскритиковали решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе
В Шотландии раскритиковали решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
В Шотландии раскритиковали решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе
Член и официальный представитель правящей в Шотландии Шотландской национальной партии (ШНП) Томми Шеппард в соцсети X назвал "позором" решение Великобритании... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:44
2023-10-28T14:44
в мире
шотландия
лондон
великобритания
хамза юсуф
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Член и официальный представитель правящей в Шотландии Шотландской национальной партии (ШНП) Томми Шеппард в соцсети X назвал "позором" решение Великобритании воздержаться от голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. &quot;Великобритания воздерживается. Позор британскому правительству&quot;, - написал Шеппард, политик также является депутатом британского парламента от ШНП.Первый министр Шотландии Хамза Юсуф также заявил, что не знает, как те, кто не голосовал за мир, спят по ночам. Он сообщил, что так и не смог связаться с родственниками в секторе Газа после отключения связи и интернета. Ранее сообщалось, что пожилые тесть и теща первого министра Шотландии Хамзы Юсуфа не могут выбраться из сектора Газа, куда они направились навестить родственников. Сам Юсуф заявлял, что у них быстро заканчиваются вода и продовольствие и что он вряд ли сможет их ещё когда-либо увидеть. Власти Шотландии неоднократно призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке, в то время как в Лондоне не поддерживают эту идею и заявляют о необходимости введения лишь гуманитарных пауз. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, шотландия, лондон, великобритания, хамза юсуф, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Шотландия, Лондон, Великобритания, Хамза Юсуф, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Шотландии раскритиковали решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

В Шотландии решение Лондона воздержаться от голосования в ГА ООН назвали позором

© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Член и официальный представитель правящей в Шотландии Шотландской национальной партии (ШНП) Томми Шеппард в соцсети X назвал "позором" решение Великобритании воздержаться от голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
«

"Великобритания воздерживается. Позор британскому правительству", - написал Шеппард, политик также является депутатом британского парламента от ШНП.

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Первый министр Шотландии Хамза Юсуф также заявил, что не знает, как те, кто не голосовал за мир, спят по ночам. Он сообщил, что так и не смог связаться с родственниками в секторе Газа после отключения связи и интернета.
Ранее сообщалось, что пожилые тесть и теща первого министра Шотландии Хамзы Юсуфа не могут выбраться из сектора Газа, куда они направились навестить родственников. Сам Юсуф заявлял, что у них быстро заканчиваются вода и продовольствие и что он вряд ли сможет их ещё когда-либо увидеть.
Власти Шотландии неоднократно призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке, в то время как в Лондоне не поддерживают эту идею и заявляют о необходимости введения лишь гуманитарных пауз.
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Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.
В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
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